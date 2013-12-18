فناوری هسته ای موتور پیشران بخشهای دیگر محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام بیرانوند بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان بروجرد افزود: ارتقاء آگاهی مردم ما نسبت به چگونگی مسائل مطرح شده در مذاکرات ژنو امری بدیهی بوده که باید انجام شود.

وی افزود: در حال حاضر صنعت انرژی هسته ای توسط جوانان ایرانی بومی سازی شده و سایر بخشهای صنعت نیز می توانند از آن بهره مند شوند.

بیرانوند با بیان اینکه نیروگاه هسته ای فردو از بهترین نیروگاههای موجود در کشور است ادامه داد: هر آن چه را که دشمنان به ما ندادند توانستیم آنها را توسط همین نیروهای جوان در داخل کشور تولید کنیم که دشمن با آن مشکل دارد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر تمام جناحها از تیم مذاکره کننده و دولت حمایت می کنند و متوجه توافق پر از حیله و حفره دشمنان هستند.

وی با بیان اینکه دشمن از طریق تهدید نتوانسته به اهداف شوم خود دست یابد، افزود: تیم مذاکره کننده باید برای نظام منافع بیشتری را به تثبیت برساند زیرا در حال حاضر همه شرایط به نفع ایران است.

بیرانوند با بیان اینکه دشمن ما گرگی است که منافع خود را دنبال می کند، افزود: ایران باید مواظب تعهدات خود نسبت به طرف مقابل باشد تا حاکمیت کشور اسلامی زیر سوال نرفته و خدشه دار نشود.

وی با اشاره به تذکر مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به یکسری خط قرمزها در این خصوص تصریح کرد: باید تلاش شود که اورانیوم غنی سازی شده از کشور خارج نشده و عملیات غنی سازی به هیچ وجه متوقف نشود.

وی با بیان اینکه آنچه در داخل کشور اعمال می شود اراده این ملت است افزود: صنعت انرژی هسته ای به عنوان موتور پیشران بخشهای دیگر محسوب می شود.