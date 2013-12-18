وحدت حوزه و دانشگاه موجب پیشرفت جامعه اسلامی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مرشدی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش وحدت حوزه و دانشگاه در بندرعباس با بیان اینکه این همایش در راستای تکریم علم آموزان حوزه و دانشگاه برگزارشده است، عنوان کرد: دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر خلیج فارس در حالی که کمتر از یک سال از فعالیت های آن می گذرد، میزبان محفل ارزشمند همایش وحدت حوزه و دانشگاه شده است.

وی ادامه داد: هدف ما علاوه بر تکریم علم آموزان، ایجاد بستری ارزشمند برای معرفی هرچه بهتر دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر به دانشجویان و حوزویان علاقمند به این بخش است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در ادامه با گرامی داشت روز وحدت حوزه و دانشگاه بیان داشت: امیدواریم همواره شاهد همکاری و وحدت دانشجویان و طلاب علوم دینی باشیم و همکاری ها این دو قشر استمرار داشته باشد.

حجت الاسلام مرشدی افزود: وحدت حوزه و دانشگاه یکی از اساسی ترین مسائل جامعه اسلامی محسوب می شود که شهید مفتح نقش موثر و تلاش های بسیاری در راستای تحقق این امر داشتند.

وی خاطر نشان کرد: ایجاد اتحاد و وحدت میان حوزویان و دانشگاهیان موجب پیشرفت این دو قشر و پیشرفت جامعه اسلامی می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اضافه کرد: همچنین باید توجه داشت که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نیز در سایه وحدت حوزه و دانشگاه نیز محقق می شود.

فعالان حوزه و دانشگاه در هرمزگان تقدیر شدند

همایش وحدت حوزه و دانشگاه به مناسبت 27 آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه توسط مرکز علمی کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در فرهنگسرای طوبی بندرعباس برگزار شد.

در این همایش فعالان حوزوی و دانشگاهی استان هرمزگان مورد تقدیر قرار گرفتند که اسامی این افراد به شرح زیر است:

فعالان و پیشکسوتان حوزه و دانشگاه:

دکتر احمد نوحه گر، رئیس دانشگاه هرمزگان-حجت الاسلام و المسلمین تقوی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های هرمزگان- اشرف باقری زاده، مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا(س)بندرعباس- حجت الاسلام و المسلمین مختاری، رئیس حوزه های علمیه برادران هرمزگان - حجت الاسلام و المسلمین عبادی زاده، رئیس حوزه های علیمه خواهران هرمزگان-خانم جعفری، رئیس حوزه علمیه سطح3 خواهران بندرعباس

پژوهشگران و فرهیختگان:

دکتر محمود رئوفی - استاد علی رضایی- حجت الاسلام بهزاد پودات- دکتر رضا احمدی کهنعلی-دکتر اقبال زارعی-دکتر مصطفی ظهیری نیا-علی بهرامشاهی-منصور لوایی-نیما صفادرگیری، مریم بهمنی-منصور اخلاقی پور-غلامرضا زعیمی-محمد عامری سیاهویی-دکتر زهرا انصاری-بهجت نجیبی فینی-لیلا اسمعیلی - مرتضی نصیری

دانشجویان دانشگاه فرهنگ و هنر:

زهرا حیدری سراهی -اعظم رئیسی هنگامی-معصومه باقری-صدیقه صالحی-مرضیه آرامی-لیلا صالحی-الهام تیشه بر-عفت امامدادی طارمی-سعیده دهقانی سرگزی-فاطمه سهرابی-زیبا رنجبری-زری رنجبری-راضیه صالحی رودانی-نسیمه جاودان-آرزو دهقانی

دانشجوی برگزیده در زمینه عفاف و حجاب دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر خلیج فارس:

شهلا گودرزی شمس آبادی

دانشکده علوم قرآنی:

دکتر عبدالله فروزان فر-دکتر لیلا امینی- محمدحسن محمدپور-دکتر علیرضا مصدقی حقیقی-حجت الاسلام عطا الله میرزاده

حوزه علمیه خواهران:

مریم بازیار- نجمه روانتاب- آسیه گلستانی-راضیه سلطان عباسی-صفورا صفایی-راضیه سلیمانی-عزت سلیمانی-زینب عطااللهی-شمسی کریمی نامیوندی

حوزه علمیه برادران:

محسن ابراهیمی-محمدکاظم مناقبیان-قنبر درویشی-مجید سالارحسینی- علی اکبر میرزایی