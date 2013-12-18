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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۲۰:۱۲

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

لایحه بودجه 93 مناطق محروم کشور را تحت فشار قرار خواهد داد

لایحه بودجه 93 مناطق محروم کشور را تحت فشار قرار خواهد داد

بروجرد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه 93 از طول و عرض سفره مردم مناطق محروم کشور خواهد کاست.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام بیرانوند بعد از ظهر چهاشنبه در جمع خبرنگاران رسانه ای گروهی شهرستان بروجرد افزود: لایحه بودجه دولت جدید حاوی نکات مثبت و منفی بوده که قابل تامل است.

وی تصریح کرد: در این لایحه برخی از پروژه ها و طرحهایی که حیاتی بوده اندک بودجه ای گرفته و طرح هایی که حیاتی نیستند از بودجه خوبی برخوردار شده اند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: به واسطه این لایحه مناطق محروم تحت فشار قرار خواهند گرفت و تقریبا پولی وارد استان نخواهد شد و همین مشاغل موجود نیز حذف خواهند شد.

بیرانوند ادامه داد: در حال حاضر وضعیت درمان، جاده ها و آب شرب در شهرستان بروجرد از اهمیت زیادی برخوردار است که پروژه های موجود در این بخش با این بودجه به جایی نمی رسند.

وی تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق تلاش خواهیم کرد که اعتبارات بیشتری بگیریم و این کار با گرفتن اعتبار از طرح های بزرگتر کشور میسر می شود که مشکلات خاصی به دنبال خواهد داشت.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: لایحه بودجه از طول و عرض سفره مردم مناطق محروم خواهد کاست و طرح های مختلف در مدت زمان زیادی به بهره برداری خواهند رسید.

کد مطلب 2198727

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