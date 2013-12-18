لایحه بودجه 93 مناطق محروم کشور را تحت فشار قرار خواهد داد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام بیرانوند بعد از ظهر چهاشنبه در جمع خبرنگاران رسانه ای گروهی شهرستان بروجرد افزود: لایحه بودجه دولت جدید حاوی نکات مثبت و منفی بوده که قابل تامل است.

وی تصریح کرد: در این لایحه برخی از پروژه ها و طرحهایی که حیاتی بوده اندک بودجه ای گرفته و طرح هایی که حیاتی نیستند از بودجه خوبی برخوردار شده اند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: به واسطه این لایحه مناطق محروم تحت فشار قرار خواهند گرفت و تقریبا پولی وارد استان نخواهد شد و همین مشاغل موجود نیز حذف خواهند شد.

بیرانوند ادامه داد: در حال حاضر وضعیت درمان، جاده ها و آب شرب در شهرستان بروجرد از اهمیت زیادی برخوردار است که پروژه های موجود در این بخش با این بودجه به جایی نمی رسند.

وی تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق تلاش خواهیم کرد که اعتبارات بیشتری بگیریم و این کار با گرفتن اعتبار از طرح های بزرگتر کشور میسر می شود که مشکلات خاصی به دنبال خواهد داشت.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: لایحه بودجه از طول و عرض سفره مردم مناطق محروم خواهد کاست و طرح های مختلف در مدت زمان زیادی به بهره برداری خواهند رسید.