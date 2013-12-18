حوزویان و دانشگاهیان تفسیر درستی از دین و علم ارائه دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش وحدت حوزه و دانشگاه در ابتدای سخنان با گرامیداشت هفته پژوهش، عنوان کرد: هیچ چیزی برتر از پژوهش نیست و در حرکت های علمی هیچ روشی پسندیده تر و هیچ سنتی بهتر از تحقیق و پژوهش نیست.

وی ادامه داد: پیشرفت هر مملکتی وابسته به میزان مراکز تحقیقاتی آن ملت است اما متاسفانه ما به هرچه زودتر نتیجه بدهد دل می بندیم در حالی که باید به نتایج بنگریم نه اینکه به زمان نتیجه توجه کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در ادامه سخنان خود با تبریک روز وحدت حوزه دانشگاه، بیان داشت: استکبار جهانی با توطئه های خود قبل از انقلاب اسلامی میان حوزه و دانشگاه دعوا ایجاد کرده بود و شیطنت های بزرگی در این زمینه انجام داد.

آیت الله نعیم آبادی با بیان اینکه دشمن ما کسی است که بین علم و علم که هر دو روشنایی و نور هستند، درگیری ایجاد می کند و باید مراقب آن باشیم، اظهار داشت: تا زمینه فرهنگی کاری وجود نداشته باشد امکان تحقق هیچ کاری وجود ندارد و حوزویان و دانشگاهیان و سیاست گذاران علمی باید به این مسئله توجه داشته باشند که هنوز در این زمینه خطر وجود دارد و باید دقت کرد.

وی افزود: اگر تفسیر نادرستی از دین داشته باشیم درگیری هایی همچون اختلاف بین حوزه و دانشگاه به وجود می آید و محققان باید زمینه این مسئله را بررسی کنند.

امام جمعه بندرعباس تصریح کرد: دیروز دین را به شکلی از صحنه خارج کردند و امروز به شکل دیگری می خواهند این کار را انجام دهند که در این راستا باید توجه داشته باشیم که علوم انسانی باید اسلامی گردند.

آیت الله نعیم آبادی گفت: سیاست ضد دینی رضا شاه به دلیل اینکه زمینه فرهنگی آماده بود موفق شد و دانشجویان در آن زمان چون جای خود را در مسجد نمی دانستند، به مسجد نمی رفتند و امروز نیز اگر ما دیر بجنبیم از این نوع تفکر ضربه بدی خواهیم خورد.

وی با بیان اینکه اگر تفسیر صحیحی از علم و دین ارائه شود متوجه می شویم که این دو با هم درگیر نیستند، عنوان کرد: ایمان و علم همانند دو برادر جدایی ناپذیر هستند که مستکبران بین آنها دعوا راه انداخته اند و اگر ما فکر می کنیم که اختلافی بین این دو وجود دارد یا دین را غلط معنا کرده ایم یا علم را، چون علم و ایمان باهم درگیر نیستند بلکه همواره در کنار هم هستند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان افزود: متاسفانه در خصوص علم و دین برخی تفسیرهای نامناسبی ارائه می دهند و به عنوان مثال در حالی که پرستش خداوند یک اصل مسلم در زندگی بشر است و نماز عالی ترین مظهر پرستش حضر حق است که همه چیز دارد، عده ای خلاف این نظر می دهند.

آیت الله نعیم آبادی تاکید کرد: علم با دین مخالف نیست و اگر ما بدیم و به دستورات اسلام عمل نمی کنیم این مسئله به اصل اسلام مربوط نیست و حوزویان باید اسلام را به طور صحیح معنا کنند و دانشگاهیان نیز علم را، بعد متوجه می شوند که بین علم و دین دعوا نیست.

وی ادامه داد: برخی اعمال ما منشا درگیری است و علم و دین یک ذره با هم دعوا ندارد بلکه برداران و دوستانی هستند که از هم جدا نمی شوند.

همایش وحدت حوزه و دانشگاه به مناسبت 27 آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه توسط مرکز علمی کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در فرهنگسرای طوبی بندرعباس برگزار شد.