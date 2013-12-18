نیمی از راههای روستایی دلفان آسفالته است/ ضرورت تامین اعتبار برای بهسازی راهها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد جعفر مرادياني عصر چهارشنبه در ديدار رئيس و پرسنل اداره راه و شهرسازي دلفان با قدرداني از خدمات اداره راه و شهرسازي دلفان در راستای راهشكافي روستاهاي فاقد مسير ارتباطي گفت: روستاي رزله از توابع بخش مركزي اين شهرستان از جمله روستاهاي محروم دلفان بود كه با يك اقدام جهادي و خداپسندانه از نعمت مسير ارتباطي شوسه برخوردار شد.

وی با اشاره به محروم بودن شهرستان دلفان نسبت به ساير شهرستانهاي استان افزود: از هزار و 400 كيلومتر راه روستايي اين شهرستان تنها 700 كيلومتر آسفالت شده است.

حجت الاسلام مرادیانی ابراز امیدواری کرد که با تلاش اداره راه و شهرسازی و تخصيص اعتبار مورد نياز در آينده اي نزديک شاهد برخورداري تمامي روستاهاي اين شهرستان از نعمت راه آسفالته باشيم.

امام جمعه نورآباد خدمت بي منت و صادقانه را يكي از نعمت هاي بزرگ الهي براي مسئولين نظام مقدس جمهوري اسلامي عنوان كرد و اظهار داشت: خدمات بزرگ و ارزشمندي براي عمران و آباداني اين شهرستان پس از پيروزي انقلاب اسلامي صورت گرفته است كه با توجه به عمق بالاي محروميت كمتر اين خدمات نمايان است و جا دارد بيشتر از اين كار شود.

روح اله زماني رئيس اداره راه و شهرسازي دلفان نيز در اين دیدار اظهار داشت: عمليات ساخت 641 واحد مسكن مهر در اين شهرستان از سال 90 شروع شده است.

وی بیان داشت: اين طرح در زميني به مساحت پنج هكتار هم اكنون با پيشرفت 55 درصد در حال ساخت هستند كه اين تعداد واحد مسكن مهر در آينده اي نزديک به متقاضيان واگذار خواهد شد.