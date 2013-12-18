هدف از وحدت حوزه و دانشگاه ادغام نیست/ دانشگاه و حوزه مکمل هم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین دشتی عصر چهارشنبه در جمع کارکنان سپاه استان بوشهر اظهار داشت: حوزه و دانشگاه جایگاه ویژه‌ای در جامعه دارند و به عنوان مغز متفکر جامعه شناخته می‌شود که حرکت هماهنگ و مکمل این دو، جامعه را به سوی پیشرفت و توسعه حرکت می‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به نقش بسیار مهم در ایجاد وحدت بین حوزه و دانشگاه، اضافه کرد: شهید دکتر مفتح هم دارای تحصیلات دانشگاهی و هم دارای اجتهاد حوزوی بود که در واقع به عنوان منادی وحدت بین این دو قشر فعالیت داشت.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر به تفاوت‌های مسیر حرکت دانشگاه و حوزه اشاره کرد و افزود: منظور از وحدت حوزه و دانشگاه، ادغام این دو نیست و بلکه باید به صورت مکمل و متمم هم عمل کنند و باید مانند رابطه علم و ایمان و دانش و ارزش باشد.

وی همچنین به تفاوت‌های حوزه و دانشگاه در فضای امروز نسبت به قبل از انقلاب و آغاز انقلاب اشاره کرد و افزود: حجم طلبه‌های دانشجو و دانشجویان طلبه فراوان شده و دیگر حضور یک روحانی در دانشگاه به عنوان یک بیگانه محسوب نمی‌شود.

حوزه و دانشگاه نقش مهمی در مدیریت جامعه دارند

حجت‌الاسلام دشتی اضافه کرد: حوزه و دانشگاه نقش مهمی در مدیریت جامعه دارند و دانشگاه باید در بعد علمی در دانشگاه تاثیرگذار باشد و حوزه نیز باید در راستای حاکمیت دین، دانش روز را بشناسد و اتحاد این دو در پیشبرد اهداف جامعه بسیار مهم است.

وی تاکید کرد: وحدت حوزه و دانشگاه تاثیر به‌سزایی در غنابخشی فکری و محتوایی نظام دارد و از سوی دیگر باعث مایوس شدن دشمن که بیشترین سعی و اهتمام خود را در تفرقه بین این دو قشر و بدبین کردن آنها کرده می‌شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر بر لزوم ساماندهی ارتباط بین دانشگاه و حوزه تاکید کرد و گفت: بسیج نقش بسیار مهمی در ارتباط بین حوزه و دانشگاه دارد و قدم‌های بسیار خوبی نیز در این زمینه برداشته شده است.