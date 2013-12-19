به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی عصر چهارشنبه در همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان‌ رضوی اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه استان در مرداد ماه سال جاری 39.8 درصد بوده که در آبان ماه به 39.7 درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه محیط کسب و کار متأثر ازعوامل ساختاری مانند عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی است افزود: اگر بهبود فضای کسب و کار بهبود رقم بخورد توسعه اقتصادی هم اتفاق می افتد.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی بیان کرد: باید بهبود فضای کسب و کار توسط دولت‌ها ایجاد شود تا فعالیت‌های رسمی اقتصاد رشد داشته باشد و فعالیت‌های غیر رسمی کاهش پیدا کند.

وی گفت: در صورت افزایش فعالیت‌های رسمی اقتصاد نرخ اشتغال افزایش و سطح عمومی رقابت‌ها، بهره‌وری عوامل و تولید نیز بهبود می یابد.

در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار اتفاق محسوسی رخ نداده است

به گفته معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار خراسان‌رضوی در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار در ایران عملا اتفاق خاص و محسوسی رخ نداده است.

جمشیدی بیان کرد: خراسان رضوی در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار اقداماتی را انجام داده و از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های خوبی در همه بخش‌های اقتصادی برخوردار است.

معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار خراسان‌رضوی اعلام کرد: 13 درصد از فعالیت‌های اقتصادی استان مربوط به بخش کشاورزی است و حدود 7.6 درصد از فعالیت‌های کشاورزی کشور در خراسان‌رضوی انجام می شود.

جمشیدی گفت: بخش صنعت و معدن استان نیز 22 درصد از سهم ارزش افزوده استان را به خود اختصاص می‌دهد اما متاسفانه در بخش صنعت و معدن فقط نزدیک به 2.5درصد از ارزش فعالیت‌های کشور را شاهد هستیم.

جمشیدی با تاکید بر اینکه بخش خدمات در خراسان‌رضوی، پیشرو است و 65 درصد از ارزش افزوده فعالیت‌های استان متعلق به این بخش است اعلام کرد: 6.4 درصد از فعالیت‌های این بخش در کشور در خراسان‌رضوی صورت می گیرد.

وی نرخ مشارکت اقتصادی خراسان‌رضوی 41.9 درصد اعلام کرد و گفت: این نرخ 2.8 درصد از میانگین کشور بالاتر است.

به گفته جمشیدی نرخ بیکاری در جمعیت در تابستان سال جاری 6.6 درصد است که 1.7 درصد از میانگین کشوری پایین‌تر است.

وی افزود: تورم نقطه به نقطه استان هم در مرداد ماه سال جاری 39.8 درصد بوده که در آبان ماه به 39.7 درصد کاهش یافته است.

تاکید کرد: وضعیت خراسان‌رضوی نسبت به شاخص‌های عینی کشور تقریباً بهتر است.

بهره‌وری نیروی انسانی در خراسان‌رضوی پایین است

وی با ابراز تاسف از اینکه 8 درصد از جمعیت شاغل در استان را داریم اما سهم ارزش افزوده ما 6.5 درصد است عنوان کرد: بهره‌وری کامل نیروی کار در خراسان‌رضوی پایین است.

معاون استاندار با اعلام اینکه در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار ستاد سرمایه‌گذاری استان با مسئولیت سازمان امور اقتصادی و دارایی مسائل و مشکلات فعالان بخش اقتصادی استان را پیگیر است بیان کرد: در این رابطه کارگروهی در راستای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی برگزار و مسئولیت کمیسیون‌های تخصصی آنان در قالب تشکل‌های غیردولتی می باشد.

به گفته معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار خراسان‌رضوی در استان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری نیز راه‌اندازی شده است.

تحولات در اقتصاد کشور متناسب با دیگر حوزه های نیست

همچنین رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در این همایش ابراز تاسف کرد که 8 سال اخیر 56 درصد منابع و سرمایه های ملی کشور به مصرف رسیده است.

محمدحسین بحرینیان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با مشکلات اقتصادی در کشور اینگونه اظهار نظر کرد: رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند تحولاتی که در زمینه اقتصاد صورت گرفته متناسب با تحولات در بقیه زمینه‌ها نیست.

وی به بیانات رهبر در بخشی دیگر از سخنانشان اشاره کرد و گفت: رهبر معظم در جای دیگر می‌فرمایند زمان آزمون و خطا هم سپری شده و در این 30 سال موارد زیادی از کارمان عبارت از آزمون و خطا بوده و نباید دیگر به این صورت رفتار کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گفت: این نشان دهنده این است که ما اشتباهاتمان را تکرار می‌کنیم و از گذشته درسی نگرفته ایم.

وابستگی اقتصادی پدر اقتصاد کشور را در می آورد

بحرینیان ابراز امیدورای کرد تا در همایش دو روزه توسعه پایدار اساتید و نخبگان حوزه اقتصاد به نتایج خوبی برسند و گفت: کشور ما داری حجم منابع بی نظیر بوده اما هنوز هم دچار کمبودهای فراوان هستیم و وابستگی اقتصادی دارد پدر اقتصاد کشور را در می آورد.

بحرینیان ابراز تاسف کرد که دردرآمدهای ارزی کشور را جدای از بحث صادرات کالاهای نفتی در قالب سوخت پالایشگاه‌ها،‌ خوراک پتروشیمی و یا شرکت‌های تولیدی مصرف می کنیم.

وی به کمیسیون اقتصاد کلان اشاره و گفت: طی گزارشی تحلیلی بر اساس اطلاعات بانک مرکزی در این کمیسیون درآمدهای ارزی به نرخ دلار حساب شد.

بحرینیان ادامه داد: بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی درآمدهای حاصل از صادرات نفت،‌ گاز،‌ پتروشیمی و کارهای غیرنفتی رقمی نزدیک به 2 هزار میلیارد دلار در طول سالهای 1338 تا سال 1391 بوده است.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با بیان اینکه به این صادرات نفت خام و معادل دلاری داخل را تزریق کردیم تصریح کرد: نتیجه اینکه 56 درصد منابع کشور مصرف شده است.

وی با بیان اینکه عباراتی مانند توجه به کارآفرینان، ساده سازی قوانین و تغییر رویه ها بسیار جالب است اما مشکل ما این است که نقشه راه و استراتژی نداریم.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گفت: اگر نقشه راه نداشته باشیم چطور می توانیم بهبود فضای کسب و کار را داشته باشیم.

حمایت از تولید زینت مجالس شده است

بحرینیان عنوان کرد: حمایت از تولید زینت مجالس شده و پارامترهای اقتصادی مطلوبیت لازم برایاینکه تولید در اولویت باشد را ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران بیان کرد: واسطه‌گری‌های مالی یا خدمات مستقلات به صورت موشکی بالا می ر.د اما بخش صنعت و معدن فرو خفته است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی شاخص را قطع کرد چون مشخص است به چه ترتیبی حرکت می کند افزود: چرا کشورهای شرق آسیا موفق عمل کرده اند چون تولید در اولویت برایشان قراردارد.

بحرینیان ابرازکرد: در این کشورها سیاستگذاری های کلان اجازه نمی دهند تا بازده بنگاه های تولیدی از بازده بانک ها کمترباشد.

با این ساختار قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نیستیم

وی تاکید کرد: این سئوالی است که باید نخبگان علمی کشور پاسخ دهند که چرا در طول 60 سال علی رغم تلاش براساس امار جهانی که تغییر سهم ثروت ها ی مملکت را نشان می دهد هنوز دارایی های نامشهود و نیروی انسانی ما رشد نکرده است.

وی در پاسخ گفت: با این ساختار قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نیستیم.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تاکید کرد: تغییر اساسی در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور باید رخ دهد.

وی با بیان اینکه تنها یک نظام تصمیم‌گیری اقتصادی متمرکز قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور است افزود: توانمندی به وجود آمده در کشور به خاطر خون شهداست و این افتخار ما ایرانیان است، شهدا هستند که استقلال سیاسی کشور را با خون خود تضمین کردند.

بحرینیان افزود: اگر استقلال اقتصادی را می‌خواهیم باید قادر شویم برنامه توسعه کشور را خودمان بنویسیم.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به اشتباهات متعدد در کشور علی رغم فداکاری های ملت گفت: در سال 1997 کره با بحران روبرو شد و 3 میلیون نفر با جمع‌آوری 273 تن طلا سعی کردند تا مشکلات را حل کنند ما نیز چنین حرکت‌هایی در کشور داشتیم و داریم و خون شهدا از آن جمله است.

آنچه بر رفتار سرمایه گذاران تاثیر گذار است مدیریت احساس است

همچنین در ادامه این همایش نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از عدم حس امنیت در فضای کسب و کار کشور سخن گفت و اظهار کرد: عدم مدیریت به ویژه در ایجاد حس اطمینان و امنیت برای سرمایه گذاران مهم‌ترین چالش فضای کسب و کار است.

حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی به وجود مشکلات در بهبود محیط کسب و کار تاکید کرد و گفت : موضوع اساسی برای اقتصاددان‌ها توسعه بوده و اقتصاد مانند هر دانشی با پدیده‌هایی در حوزه‌های خود مواجه است که از آن جمله است که چرا در کشورهای مختلف درجات مختلف توسعه رخ می دهد.

حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی ابراز کرد: ثابت شده است که ثروت و منابع طبیعی و نیروی انسانی نمی توانند راه را به سوی توسعه پایدار هموار کنند.

وی ادامه داد: کشورهای که به لحاظ مهندسی نهادی موفق عمل کرذند با وجود اینکه منابع طبیعی و انسانی کافی نداشتند امروز اقتصاد شکوفا تری دارند.

وی همچنین تاکید کرد: آنچه بر رفتار سرمایه گذاران تاثیر گذار است مدیریت احساس است.