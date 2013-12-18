چاپ 3200 مقاله در زمینه دانش و تندرستی در کشور/ برگزاری سیزدهمین سمینار ملی دانش و تندرستی در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن امامیون عصر چهارشنبه در سیزدهمین سمینار کشوری دانش و تندرستی که در سالن همایش های شرکت ذغال سنگ البرز شرقی شاهرود برگزار شد با اشاره به اینکه مهم ترین منبعی که یک سازمان پژوهشی در اختیار دارد، خزانة علمی آن است و هیچ سازمانی بدون استعدادها، ذهنیت ها و تصورات کنجکاوانه افراد آن نمی تواند دانش نوین مهمی تولید کند از برگزاری این سمینار کشوری با محوریت ویژه فشار خون در شاهرود خبر داد.

او با تاکید بر اینکه عنصر انسان، در سازمان پژوهشی نسبت به سازمان های دیگر نقش مهم و کلیدی تری دارد، افزود: سرمایه گذاری علمی بر روی این عنصر تنها سرمایه گذاری انسانی است که نه عمده ترین منبع استراتژیک هر سازمان و یا هر جامعه محسوب می شود بلکه جوامعی در بلند مدت موفق هستند که بتوانند منابع انسانی خود را به طور صحیح و اصولی توسعه و پرورش دهند و در کنار آن معرفت و مهارت های فنی لازم، افرادی پر کار و معتقد و مومن بسازند.

چاپ 3200 مقاله در زمینه دانش و تندرستی در کشور

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به اینکه در شرایط امروز، تولید مقالات و علم کشور شتاب رو به رشدی داشته است، افزود: تا به حال سه هزار و 200 مقاله در زمینه دانش و تندرستی به چاپ رسیده که این رشد با تلاش پژوهشگران ایجاد شده و زمینه ساز استقلال و خودکفایی در کشور است.

امامیون با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره تاکید دارند که باید امواج نشاط آور"ما می توانیم " را تقویت کنیم تا چرخه پیشرفت کشور کند نشود، گفت: در این راستا تامین بخش عمده نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بر عهده دانشگاه ها و دیگر موسسات آموزشی و پژوهشی داخل است که خلاقیت ها در محیط های مناسب شکوفاتر می شوند.

وی، علم و پژوهش را نتیجه خلاقیت دانست و تصریح کرد: آزادی اندیشه و عمل، شک و تردید علمی، انتقاد کردن و انتقادها را پذیرفتن، تجربه کردن و در راه پژوهیدن از اشتباه نترسیدن، از جمله زمینه های لازم برای ایجاد روحیه علمی و پژوهشی است بنابر این در سیاست گذاری ها، باید بستر لازم برای این روحیه فراهم شود.

ارسال 258 مقاله به ملی دانش و تندستی "فشار خون" در شاهرود

دبیر علمی سمینار ملی دانش و تندستی شاهرود با یادآوری اینکه 258 مقاله به این سمینار ارسال شده است که در همان بررسی اولیه تعداد 19 خلاصه مقاله سخنرانی در دو بخش مقاله و پوستر برگزیده شدند گفت: هدف اصلی از برگزاری این سمینار تولید علم و ثروت است تا بتوانیم محصول محور باشیم و دانش کشورمان از کارایی بالاتری برخوردار شود.

وی، تحقیق و توسعه بدون بکارگیری نسل جوان را ناپایدار دانست و گفت: نسل جوان با انرژی زیاد و با توانایی امکان تمرکز بیشتر تحت حمایت یک پژوهشگر با سابقه می تواند نقش بسیار بارزی در انجام تحقیقات داشته باشد چرا که جوان با استعداد یا برای ادامه تحصیل به خارج می رود که در صورت موفقیت، احتمال بازگشتن او به ایران، کمتر از پنجاه درصد است و به علاوه ثمرة تحقیقاتش نصیب دیگران می شود، یا مجبور است در ایران بماند و در صورت عدم ادامه تحصیل ثمر ندهد.

امامیون با بیان اینکه سرمایه گذاری علمی تنها سرمایه گذاری انسانی است که مستهلک نمی شود، افزود: بازده سرمایه گذاری انسانی بطور فزاینده ای افزایش می یابد و میزان آن قابل اندازه گیری نیست.

وی همچنین با بیان اینکه برای تولید علم و دانش زمینه هایی لازم است که عمده ترین آن آموزش است تصریح کرد: چرا که اهمیت بینش علمی و پژوهشی یک ضرورت اجتناب نا پذیر است و نقش آموزش و پرورش، از طریق آموزش مستمر، در تولید و توسعه علمی و پژوهشی کاملاً مشخص و واضح است.

23 درصد از تولید علم57 کشور اسلامی به ایران اختصاص دارد

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود همچنین در حاشیه برگزاری این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر، سهم ایران را از کل تولید علم خاورمیانه در دوره‌های سه‌ساله مورد ارزیابی قرار داد و گفت: تولید علم کشور، جایگاه خود را به ‌سرعت مناسبی رشد می‌دهد، در حالی که در دوره‌ سه‌ساله 1998 تا 2000، ایران تنها پنج درصد از علم خاورمیانه را تولید می‌کرد ولی در سه‌ساله اخیر، یعنی 2010 تا 2012، تقریباً 28 درصد از علم خاورمیانه را تولید ‌کرده است.

امامیون این افزایش را محدود به منطقه‌ خاورمیانه ندانست و تصریح کرد: این روند در بین کشورهای اسلامی نیز مشاهده می‌شود به نحوی که در سه‌ساله 1998 تا 2000، ایران تنها شش درصد از مجموعه‌ تولیدات علمی کشورهای اسلامی را در اختیار داشت، در حالی که در سه‌ساله‌ 2010 تا 2012، 23 درصد از تولید علم57 کشور اسلامی را به خود اختصاص داده است.

وی، فراگرد توسعة علم و تکنولوژی را کلید اصلی توسعه دانست و دست یافتن به بینش علمی و توسعه را نیازمند محیط مناسب و شرایط خاص ذکر کرد و افزود: پیشرفت و تحولی که در جامعه صورت می گیرد، بر خواسته از تفکر و فعالیت های انسانهای آن جامعه است.

امامیون ضمن بیان اینکه انسان با تلاش و کوشش و پشتکار سعی در پیشرفت جامعه خود دارد تصریح کرد: بر اساس شواهد تجربی و روند تحولات اقتصادی کشورهای پیشرفته جهان، ثابت شده است که دستیبابی به توسعه اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی بدون سرمایه گذاری گسترده در زمینه آموزش و پژوهش امکان پذر نیست.

برای تربیت پژوهشگر خبره و صنعتگر توانا گذراندن دورة آموزش عالی ضرورت دارد

به گفته سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، برای شروع کار در یک زمینه جدید، به فردی نیاز است که توان خلق تئوری های مختلف و یافتن فرضیه های جدید که متکی بر حقایق باشد، پس نیاز به احاطه کافی بر مطالب از یک سو و علاقه به بهبود فرضیات از سوی دیگر دارد.



امامیون خاطرنشان کرد: آینده توسعه جهانی و جایگاه هر کشور در جهان، منوط به ایجاد ظرفیت بالا در کسب، نگهداری و بالا بردن سطح علم ودانش نیروی انسانی آن کشور است.

وی با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده که محققان تراز اول معمولاً در دانشگاه های معتبر پرورش می یابند بیان کرد: به عبارت دیگر برای تربیت پژوهشگر خبره و صنعتگر توانا گذراندن دورة آموزش عالی ضرورت دارد و از طرفی آموزش های فنی و حرفه ای در ترقی تکنولوژی سهم بسزایی دارند و سیاست گذاری های علمی و پژوهشی و آموزشی باید به گونه ای تدوین و طراحی شوند که دانشجویان و دانش پژوهان دانش لازم برای شناخت بهتر خود و دیگر جوامع را بشناسند و آن را کسب کنند.

رتبه 25 پزشکی بالینی ایران در سطح جهان

دبیر علمی سمینار ملی دانش و تندستی شاهرود با یادآوری اینکه کشورهای آمریکا، انگلستان، آلمان، ژاپن و ایتالیا پنج کشور نخست جهان هستند که مطابق گزارش پایگاه اطلاعات علمی تامسون رویترز (ISI) در سال 2010، رتبه‌های اول تا پنجم را در رشته پزشکی بالینی، به خود اختصاص داده‌اند، گفت: فرانسه، کانادا، چین، هلند و استرالیا نیز در مقام‌های بعدی قرار دارند، رتبه‌ ترکیه با تولید هشت هزار و 741 مقاله 14 است و ایران نیز در این رشته، با کسب رتبه 25، تعداد سه هزار و 178 مقاله تولید کرده است.

امامیون همچنین با اشاره به اینکه بر اساس نتایج منتشر شده در پایگاه اطلاعات علمی «Scimago»، علم پزشکی با 14.53 درصد سهم از کل تولیدات علمی کشور در میان سایر گرایش‌های علوم، بیشترین سهم را از کل تولیدات علمی کشور داراست خاطرنشان کرد: گرایش‌های علمی مهندسی 11.48 درصد، شیمی 8.45 درصد، کشاورزی و علوم زیستی 8.39 درصد و علم مواد 7.61 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

وی تاکید کرد: بیشترین حوزه‌های موضوعی که مقالات نمایه‌شده به آن پرداخته‌اند شامل علوم کشاورزی، علوم شیمی، علوم مهندسی، علوم پزشکی، علوم کامپیوتر و رشته‌های مربوط به انرژی بوده است.

کسب رتبه اول تولید علم در منطقه توسط ایران طی سالجاری

امامیون همچنین با اشاره به اینکه تا تاریخ پنجم خرداد ماه سال 92، برابر با 26 ماه می 2013، تعداد تولیدات علمی کشور که در پایگاه‌های استنادی جهانی ثبت و نمایه‌سازی می‌شود رشد قابل توجهی را نسبت به ماه‌های قبل نشان می‌دهد گفت: تعداد مقالات دانشمندان و پژوهشگران ایران در پایگاه اسکوپوس تا تاریخ مزبور، یعنی از اول سال میلادی، در عرض پنج ماه، به 14 هزار و 228 مقاله بالغ شده است که این رقم، ایران را در جایگاه 16 تولید علم جهان و رتبه‌ اول منطقه نشانده است.

او با بیان اینکه تنها تولید علم و ثبت مقاله در مجله های معتبر علمی جهان مهم نیست بلکه مهمترین مولفه در عرصه پژوهش این است که تحقیق باید منجر به تولید علم و علم باید منجر به تولید فن آوری و در نهایت منجر به تولید ثروت شود افزود: در شش ماهه سال 2013 نیز ایران 17 هزار و 995 مورد مقاله ثبت شده در مجله های معتبر ISI دارد و در این مدت کشور رتبه 15 را کسب کرده که 57 درصد تولیدات علمی ایران مربوط به علم پزشکی بوده است.

سیزدهمین سمینار ملی دانش و تندرستی شاهرود طی روزهای ۲۷ و ۲۸ آذرماه سالجاری در دانشگاه علوم پزشکی این شهر درحال برگزاری است.