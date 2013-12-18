همایش حجاب و عفاف در بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله شاهوردی زاده عصر چهارشنبه در همایش حجاب و عفاف در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد افزود: زکات زیبایی برای انسانها به ویژه زنان حفظ حجاب است.

وی با بیان اینکه سلامت هر جامعه ای در گرو سلامت زنان آن جامعه است ادامه داد: زنان سالم مردانی سالم پرورش داده و مادرانی بزرگ فرزندانی چون آیت اله بروجردی ها به دنیا تحویل خواهند داد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بروجرد با بیان اینکه باید بر روی تفکر حجاب و عفاف برنامه ریزی شود افزود: دختران ما باید با الگوپذیری از حضرت زهرا(س) با حفظ حجاب و عفت خود به فعالیتهای اجتماعی در جامعه بپردازند.

شاهوردی زاده ادامه داد: تمام ارگانها نیز باید در راستای الگو سازی در جامعه کوشا باشند و با برگزاری برنامه های گوناگون فرهنگی در حفظ ارزشها و حجاب زنان تلاش کنند.

وی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به هفته پژوهش افزود: پژوهش کلید دانایی و قلب آموزش و پرورش است.

شاهوردی زاده تصریح کرد: امروز هراس دشمن از پیشرفت ایران در زمینه انرژی هسته ای است که جوانان کشور به آن دست پیدا کرده اند.