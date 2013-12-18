75 میلیارد ریال تسهیلات برای خرید انواع ماشین آلات به کشاورزان در رشت اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مهدوی عصر چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: این میزان تسهیلات برای خرید 301 دستگاه انواع ماشین آلات کشاورزی برای 278 نفر از کشاورزان این شهرستان اختصاص یافته است.

وی اظهارداشت: بدون شك اهميت غذا و امنيت غذايي به عنوان يكي از چالش هاي عصر حاضر و آينده از كسي پوشيده نيست.

مدیر جهاد کشاورزی رشت گفت: افزايش روزافزون جمعيت از يك سو و كمبود زمين هاي قابل كشت از سوي ديگر بشر را به سمت افزايش عملكرد در واحد سطح سوق داده است.

وی افزود: با ايجاد شيوه هاي نوين در مديريت مزرعه علاوه بر بهينه سازي مصرف نهاده ها، عملكرد را نيز افزايش داده و در نهايت بازده اقتصادي را بالا خواهد برد.

مهدوی اظهارداشت: منابع اصلی تولید محصولات کشاورزی یعنی آب و زمین دارای مقادیری ثابت هستند اما جمعیت به طور روز افزون در حال افزایش است.

وی ادامه داد: این مسئله باعث شده است که انسان برای تامین مواد غذایی مورد نیاز خود با محدودیت مواجه گشته و ناگزیر نیازمند به استفاده از تکنولوژی هایی باشد که عملکرد نیروی کار، زمین و آب را به عنوان منابع اصلی تولید افزایش دهد.

مدیر جهاد کشاورزی رشت یادآورشد: ماشین های کشاورزی به عنوان نوعی از این تکنولوژی ها در حال حاضر از عوامل اصلی تحول در بخش کشاورزی محسوب می شوند.