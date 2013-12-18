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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۲۰:۴۲

مهدوی خبرداد:

75 میلیارد ریال تسهیلات برای خرید انواع ماشین آلات به کشاورزان در رشت اختصاص یافت

75 میلیارد ریال تسهیلات برای خرید انواع ماشین آلات به کشاورزان در رشت اختصاص یافت

رشت – خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی رشت از اختصاص 75 میلیارد ریال تسهیلات برای خرید انواع ماشین آلات به کشاورزان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مهدوی عصر چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: این میزان تسهیلات برای خرید 301 دستگاه انواع ماشین آلات کشاورزی برای 278 نفر از کشاورزان این شهرستان  اختصاص یافته است.

وی  اظهارداشت: بدون شك اهميت غذا و امنيت غذايي به عنوان يكي از چالش هاي عصر حاضر و آينده از كسي پوشيده نيست.

مدیر جهاد کشاورزی رشت گفت:  افزايش روزافزون جمعيت از يك سو و كمبود زمين هاي قابل كشت از سوي ديگر  بشر را به سمت افزايش عملكرد در واحد سطح سوق داده است.

وی افزود: با ايجاد شيوه هاي نوين در مديريت مزرعه علاوه بر بهينه سازي مصرف نهاده ها، عملكرد را نيز افزايش داده و در نهايت بازده  اقتصادي را بالا خواهد برد.

مهدوی اظهارداشت: منابع اصلی تولید محصولات کشاورزی یعنی آب و زمین دارای مقادیری ثابت هستند اما جمعیت به طور روز افزون در حال افزایش است.

وی ادامه داد: این مسئله باعث شده است که انسان برای تامین مواد غذایی مورد نیاز خود با محدودیت مواجه گشته و ناگزیر نیازمند به استفاده از تکنولوژی هایی باشد که عملکرد نیروی کار، زمین و آب را به عنوان منابع اصلی تولید افزایش دهد.

مدیر جهاد کشاورزی رشت یادآورشد: ماشین های کشاورزی به عنوان نوعی از این تکنولوژی ها در حال حاضر از عوامل اصلی تحول در بخش کشاورزی محسوب می شوند.

کد مطلب 2198743

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