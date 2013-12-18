تولیدات صادرات محور تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از شرکت کاله آمل در جمع خبرنگاران افزود: همانطور كه همه مي دانند شرکت كاله کارهاي بزرگي را انجام داده است و امروزه بيش از چهار هزار نوع پنير در اين كارخانه توليد مي شود كه حتي كمتر كشورهاي اروپايي هستند كه به اين وسعت در صنعت توليد پنير كار مي كنند.

وي هدف از حضور تيم استانداري و مديركل صنايع و معادن را در اين كارخانه آشنايي با فعاليت های اين مجموعه برشمرد و گفت: ما مي خواهيم با مشكلات و مسائل آنها آشنا شويم تا بتوانيم با برنامه ريزي نيازهاي اين مجموعه موفق در زمينه توليد و صادرات را تامين كنيم.

استاندار مازندران با بيان موضوع اشتغال زايي در استان اظهار داشت: در زمينه توسعه اين شركت و اشتغال زايي در استان صحبت هاي با اين مجموعه انجام شده است كه مسئولان اين مجموعه نظرات و پيشنهادات خوبي ارايه كرده اند و قرارست بتوانيم با كمك اين مجموعه در زمينه اشتغال زايي استان قدمي برداشته شود .

وی از تشکیل كميته اي وي‍‍‍ژه اي خبر داد و گفت: قرار است تا با کمک اين شركت در خصوص فرايند توليد و نيازهاي اوليه شركت بررسي هاي لازم انجام شود تا كاله بتواند به ظرفيت توليد واقعي خودش برسد.

غلام علي سليماني رئس كارخانه كاله نيز در جمع خبرنگاران گفت: شركت كاله 15 هزار نفر نيروی كار دارد و در هشت منطقه دفتر و در 31 استان فعاليت می کند و از 16 استان شير وارد اين مجموعه مي شود و به 31 استان محصولات گوناگون اين شركت ارائه مي شود.

وی اظهار داشت: محصولات این شرکت به كشورهاي عراق، افغانستان و ... ارسال می شود.