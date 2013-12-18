  1. استانها
  2. مازندران
۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۱۶

فلاح جلودار:

تولیدات صادرات محور تقویت می شود

تولیدات صادرات محور تقویت می شود

آمل - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران با بیان اینکه شركت كاله از بزرگترين شركت هاي خاورميانه است گفت: سياست دولت تقویت توليدات صادرات محور است.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از شرکت کاله آمل در جمع خبرنگاران افزود: همانطور كه همه مي دانند شرکت كاله کارهاي بزرگي را  انجام داده است و امروزه بيش از چهار هزار نوع  پنير در اين كارخانه توليد مي شود كه حتي كمتر كشورهاي اروپايي هستند كه به اين وسعت در صنعت توليد پنير كار مي كنند.

وي هدف از  حضور تيم استانداري و مديركل صنايع و معادن را در اين كارخانه آشنايي با فعاليت های اين مجموعه برشمرد و گفت: ما مي خواهيم با مشكلات و مسائل آنها آشنا شويم تا بتوانيم با برنامه ريزي نيازهاي اين مجموعه موفق در زمينه توليد و صادرات را تامين كنيم.

استاندار مازندران با بيان موضوع اشتغال زايي در استان اظهار داشت: در زمينه توسعه اين شركت و اشتغال زايي در استان صحبت هاي با اين مجموعه انجام شده است كه مسئولان اين مجموعه نظرات و پيشنهادات خوبي ارايه كرده اند و قرارست بتوانيم با كمك اين مجموعه در زمينه اشتغال زايي استان قدمي برداشته شود .

وی از تشکیل كميته اي وي‍‍‍ژه اي خبر داد و گفت: قرار است تا با کمک اين شركت در خصوص فرايند توليد و نيازهاي اوليه شركت بررسي هاي لازم انجام شود تا كاله بتواند به ظرفيت توليد واقعي خودش برسد.

غلام علي سليماني رئس كارخانه كاله نيز در جمع خبرنگاران گفت: شركت كاله 15 هزار نفر نيروی كار دارد و در هشت منطقه دفتر و در 31 استان فعاليت می کند و از 16 استان شير وارد اين مجموعه مي شود و به 31 استان محصولات گوناگون اين شركت ارائه مي شود.

وی اظهار داشت: محصولات این شرکت به كشورهاي عراق، افغانستان و ... ارسال می شود.

کد مطلب 2198748

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها