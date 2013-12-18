به گزارش خبرنگار مهر، محمد نجفی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای توسعه فوتبال در استان بوشهر، اظهار داشت: وقت گذاشتن و پیگیری یکی از ضروریات کار است که باید برای موفقیت آن را انجام داد تا به یک نتیجه مطلوب رسید.

وی یادآور شد: در حال حاضر تیم ایرانجوان خورموج به عنوان ویترین ورزش شهرستان دشتی محسوب می شود که در لیگ دسته سوم کشور در حال انجام برگزاری مسابقات خود است و وظیفه همه ماست در این راستا همکاری لازم را با این تیم داشته باشیم.

رئیس هئیت فوتبال استان بوشهر گفت: همه ما باید نسبت به امر ورزش توجه کنیم و در این راستا از هیچ تلاش و کوششی دریغ نورزیم چون کمک به فرزندان و بچه های خودمان کرده ایم.

تحولات خوبی در حوزه ورزش اتفاق افتاده است

وی اضافه کرد: در این مدت کوتاه که بنده به عنوان رئیس هئیت فوتبال استان منصوب شده ام کارهای خیلی خوبی در استان انجام شده که امیدواریم با رویکرد استاندار جدید بوشهر شاهد تحولاتی بزرگتری در استان باشیم.

نجفی خاطر نشان کرد: تیم فوتبال ساحلی دریانوردان یکی از تیم های خیلی خوبی استان بوشهر در سطح کشور است که هم اکنون در مرحله فینال این مسابقات راه پیدا کرده است که با پیگیری‌ها و نشست‌ها که با مهندس نصوری برگزاری شد و با توافقات صورت گرفته از این به بعد به عنوان تیم دریانوردان پارس جنوبی در مسابقات شرکت خواهد کرد که این خود کار بزرگی است.

وی همچنین از برگزاری مسابقات فوتبال پیشکسوتان فوتبال ایران به میزبانی این استان خبر داد و بیان کرد: برای موفقیت بیشتر ورزش استان باید همه مسئولین در کنار هم قرار بگیریم.

برگزاری همایش دو روزه مدیریت سازمانی و روابط انسانی در بوشهر

رئیس هئیت فوتبال استان بوشهر از برگزاری همایش دو روزه مدیریت سازمانی و روابط انسانی در بوشهر خبر داد و افزود: این همایش دو روزه با حضور نبی و تاج دبیر ونایب رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ حرفه‌ای کشور در روزهای پنجشنبه پنجم دی ماه در سالن اجتماعات صدا و سیمای بوشهر برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این همایش با مدرسی دکتر احسانی رئیس کمیته آموزش فوتبال و با حضور مدیران ارشد شهرستان‌ها، دبیر هیئت فوتبال شهرستان، روسای کمیته آموزش برگزار می شود که در حوزه مدیریت می تواند در کارایی ما نقش تاثیر به‌سزایی داشته باشد.