اطاعت پذیری اصول پاسداری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی عصر چهارشنبه در دیدار با پاسداران تیپ 12قائم آل محمد (عج) سمنان در محل دفتر خود یکی از توطئه‌های دشمنان اسلام و قرآن را فاصله‎ گرفتن مردم از مفاهیم و معارف ناب و ارزشمند قرآن ذکر کرد و اظهار داست: نباید بگذاریم دشمنان به اهداف شوم خود دست یابند و لازمه آن بصیرت، هوشیاری و زمان‌شناسی است.

وی حضور سپاه را درعرصه های مختلف را بسیار ضروری و سازنده دانست و افزود: سپاه در صحنه های سخت همواره پیشقدم است و امروز به خاطر تغییر رویه دشمن در پرداختن به جنگ نرم باید خود را در این حوزه نیز تقویت کند.

امام جمعه سمنان با اشاره به رشادت های پاسداران از بدو انقلاب و زمان جنگ و نیز کمک به سازندگی استان پس از جنگ تحمیلی افزود: سپاه در عرصه های مختلف از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... اقدامات شایسته و ارزنده ای به ثبت رسانده است.

آیت الله شاهچراغی ادامه داد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يك نيروي نظامي است كه همواره بقاء و سلامت او ارتباط نزديك با بقاء و سلامت نظام دارد.

وی اظهار داشت: اين نيرو باید سالم و قوي باقي بماند بر حسب موازين عادي هيچگونه نگراني در مورد سلامت و بقاء انقلاب وجود نخواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان تصریح کرد: پاسداران در دوران هشت سال دفاع مقدس کربلایی جنگیدند و پس از قرن‌ها به امام حسین (ع) لبیک گفتند.

آیت الله شاهچراغی با اشاره به روایتی از رسول اکرم (ص) افزود: خداوند متعال اکمال دین و دنیای بنده اش را منوط به داشتن سه خصلت دانست که حضرت حق این سه خصلت را به بنده محبوبش عنایت می کند.

وی ادامه داد: اولین خصلت اسلام شناسی است که به واسطه آن بندگان، خدا را به وحدانیت درک کرده و می شناسند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: دومین ویژگی بصیرت است که با داشتن آن انسان به دنبال شناخت عیوب خود می رود و از پرداختن به عیوب دیگران خودداری می کند.

آیت الله شاهچراغی افزود: سومین خاصیت بنده ای که خیرخدا شامل حالش شده این است که با قلقلک دنیا و مال و اموال آخرتش را به دنیا نمی فروشد و دنیا را صحنه تجارت نمی بیند، بلکه به دیده مسافری به دنیا می نگرد که همین روزها باید بساط خود را جمع کند و برود.

وی با اشاره به اینکه امروز کشورمان در دو جبهه سخت و نرم مورد تهدید دشمنان است، اظهار کرد: تهدیدهای نرم دشمنان گسترده و جدی‌تر است و سپاه هوشیارانه تهدید آنها را به فرصت تبدیل می‌کند.

حجت الاسلام سید ابوالفضل راسخی مسئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ12 سمنان نیز در این دیدار با تشکر از توجه امام جمعه به نیروهای نظامی این استان گزارشی از فتوحات تیپ12 قائم (عج) در زمان جنگ ارائه کرد.