به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله احمدی عصر چهارشنبه در نشست شوراهای شهر و شهرداران شهرستان دشتستان اظهار داشت: در مجوع یک‌هزار کوچه در شهر برازجان وجود دارد که ترمیم 800 کوچه انجام شده و 200 کوچه نیز در دست اقدام است.

وی بر لزوم تسریع در توسعه زیرساخت‌های برای جلوگیری از وقوع سیلاب تاکید کرد و افزود: طرح‌های آبخیزداری بالادست شهر برازجان 50 کیلومتر طول دارد که با توجه به تصویب آن باید شاهد تسریع در اجرای ان باشیم.

شهردار برازجان با اشاره به مطالبات بسیار زیاد شهرداری برازجان از ادارات مختلف، ادامه داد: انتظار داریم نماینده دشتستان در مجلس این مطالبات را پیگیری کند.

وی خواستار تلاش برای اختصاص اعتبارات آلایندگی از سوی کارخانه سیمان دشتستان شد و بیان داشت: در صورتی که اعتبارات مصوب دولتی که از محل تملک دارایی است پرداخت شود، در بخش درآمدهای عمومی شهرداری مشکل خاصی نخواهیم داشت.

احمدی همچنین بر لزوم توزیع عادلانه اعتبارات در نقاط مختلف تاکید کرد و گفت: حق 10درصدی مکلفی قانون راه و شهرسازی نیز به شهرداری پرداخت نمی و همچنین سهم شهرداری از پروژه های مسکن مهر به فراموشی سپرده شده است.

عدم واریز بودجه‌های دولتی از مهمترین مشکلات شهر آب‌پخش است

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر آبپخش نیز در این نشست به بیان مشکلات این شهر پرداخت و اظهار داشت: کمبود اعتبارات و عدم واریز بودجه های دولتی از مهمترین مشکلات شهر آب‌پخش است که امیدواریم مسئولان تلاش بیشتری برای اختصاص اعتبار داشته باشند.

حسین عباسی اجرای پرژه‌های مختلف در سطح شهر را مستلزم حل مشکلات اعتباری دانست و خاطرنشان ساخت: مشکلات زیادی در این زمینه در سطح شهر وجود دارد که امیدواریم شاهد اختصاص اعتبارات مورد نیاز باشیم.

وی همچنین به مشکلات کتابخانه عمومی آبپخش اشاره کرد و افزود: این کتابخانه به عنوان کتابخانه نمونه کشوری معرفی شده اما از سوی نهادهای مربوطه تاکنون حمایت خاصی صورت نگرفته است.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر آبپخش به مشکلات فراوان این شهر در بخش ورزش نیز اشاره کرد و اظهار داشت: شهرداری هم توان لازم را برای حل مشکلات ورزش ندارد و باشگاه‌های ورزشی با مشکلات فراوانی مواجه هستند.

حداقل امکانات در تنگ‌ارم وجود ندارد

رئیس شورای اسلامی شهر تنگ ارم نیز در این نشست به بیان مشکلات فراوان این شهر پرداخت و اظهار داشت: مشکلات حوزه مدیریت شهری را در جلسات مختلف آنها را بازگو کرده‌ایم، ولی این مشکلات همچنان باقی است.

بهنام نیکنام با اشاره به حضور مداوم نماینده شهرستان دشتستان در مجلس در منطقه تنگ‌ارم، افزود: در نشست‌های دیگری مشکلات را به نماینده شهرستان دشتستان در مجلس انتقال داده ایم و پیگیری‌هایی نیز درسطح استان و کشور انجام داده اند.

وی تصریح کرد: تنگ ارم به دلیل دوری از مرکز و صعب العبور بودن باید امکانات بیشتری نسبت به سایرمناطق داشته باشد درصورتی که برعکس شده و حداقل امکانات در این شهر وجود ندارد.

ناتوانی در پرداخت حقوق ومزایای کارکنان شهرداری تنگ‌ارم

شهردارتنگ ارم به تکمیل صحبت‌های رئیس شورای اسلامی پرداخت و اظهار داشت: مهمترین مشکلات شهرداری ها، ضعف در ایجاد پروژه های درآمدزا و اخذ اعتبارات دولتی است.

حسین خدادادی اذعان کرد: انتظار داریم از پتانسیل‌های نماینده مردم درمجلس استفاده شود و مشکلات از طریق رایزنی با نهادهای مرکز کشور حل شوند.

وی اضافه کرد: ناتوانی در پرداخت حقوق ومزایای کارکنان، عدم همکاری وهماهنگی سازمان های خدمات رسان مثل آبفا وبرق، نیاز به تاسیس مجموعه فرهنگی هنری و تخصیص بودجه برای آسفالت کوچه ها و معابر از دیگر مشکلات ما در این شهر است.

عدم پرداخت عوارض آلایندگی توسط شرکت های نفتی مجاور به وحدتیه

عضوشورای اسلامی شهر وحدتیه با اشاره به جلسات قبلی با نماینده مردم دشتستان و بحث بر روی مشکلات، اظهارداشت: در آستانه بررسی لایحه بودجه سال 93 درمجلس، نشست بسیار خوبی تدارک دیده شده است که درآن طرح های اولویت دار مناطق بررسی می شود.

محمود دایتی به بیان مشکلات کشاورزان شهر وحدیته پرداخت و افزود: کشاورزان با مشکلات زیادی در زمینه تبدیل موتورهای قدیمی به برقی، آب بهای نخیلات، افزایش قیمت نهاده های کشاورزی و قیمت کم برای فروش محصولات خود مواجه هستند.

وی اذعان داشت: دام هایی در شهر وجود دارد که برای خروج آنها و راضی کردن دامداران درحال تلاش هستیم ونیاز به همکاری و مساعدت سایر مسئولان داریم.

عضوشورای اسلامی وحدتیه تصریح کرد: راه‌های بین مزارع نیز از نیازهای کشاورزان است که باید درجهت احداث و یا تسطیح آنها اقدام شود.

شهرداروحدتیه به بیان تیتر وار مشکلات پرداخت وگفت: مهمترین مشکل شهرداری وحدتیه، عدم پرداخت عوارض آلایندگی توسط شرکت های نفتی مجاور شهر است که از روشهای مختلف درحال پیگیری آن هستیم.

علیرضا صفایی از اداره برق خواست تا در نصب و جابجایی پایه های چراغ برق همکاری بیشتری انجام دهد.

هیچ استانداری طی شش سال اخیر به شهر کلمه سفر نکرده است

رئیس شورای اسلامی شهر کلمه به بیان ویژگی های بخش بوشکان و ظرفیت های شهر کلمه پرداخت و از حضور هفتگی مسئولین دفتر نماینده مردم دشتستان در بخش بوشکان و شهر کلمه قدردانی کرد و آنرا موجب تقویت ارتباط مردم با نماینده و تسریع در پیگیری مشکلات عنوان کرد.

منصور خرم درخواست هایی مبنی بر حضور نماینده مردم و استاندار جدید بوشهر در بین مردم شهرکلمه داشت و اذعان کرد: اکنون بیش از 6 سال است که هیچ استانداری به شهر کلمه سفر نکرده است.

وی پس از تبریک هفته پژوهش، خواستار حفظ وحدت و تقویت روحیه همدلی دربین مسئولان برای ارتقای سطح خدمات به مردم شد.

هیچگونه مرکز فرهنگی در شهر کلمه وجود ندارد

شهردا رکلمه اظهار داشت: اخیرا کلمه به عنوان کوچکترین شهر ایران معرفی شده است ولی هیچگونه مرکز فرهنگی در آن وجود ندارد و حتی یادمان شهدای مناسب و در شأن مقام شامخ شهدا نیز نداریم.

محمدمهدی صالحی با اشاره به اینکه هوای شهرکلمه معمولا سردتر از سایر مناطق همجواراست، گفت: گازرسانی به این منطقه که با پیگیری های نماینده مردم دشتستان تصویب شده است باید سریعتر اجرایی وعملیاتی شود تا مردم از مواهب آن بهره مند شوند.

وی تاکید کرد: خانه روحانی داریم ولی خالی از روحانی است وجوانان ما نیاز به روحانی ومبلغ دینی در شهرخود دارند.

کشاورزی و گردشگری از دیگری ظرفیت های مورد اشاره این مسئول بود که خواستار توجه وبرنامه ریزی برای تقویت آن شد.