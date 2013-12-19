به گزارش خبرنگار مهر، در میان صنایع سبک دنیا، صنعت مبلمان بیشترین ارزش افزوده را دارد. همچنین این صنعت طبق پژوهشهای معتبر بینالمللی رتبه اول میان صنایع سبک را در اشتغال زایی به خود اختصاص داده است.
صنعت مبلمانسازی توان بازدهی در کوتاه مدت را داشته و میتواند بازارهای جدید برای خود ایجاد کند. همین واقعیتها موجب شده تا کارشناسان اقتصادی به کشورهای در حال توسعه که ظرفیتهای تاریخی این صنعت را دارند، توصیه کنند تا برای تولید ثروت، مبلمان سازی را در رأس فعالیتهای اقتصادی خود قرار دهند.
قم نیز از استانهای پیشتاز در زمینه صنایع چوب است که از دهه 40 مبلمان سازی به تدریج وارد این بخش از صنعت قم شده. البته این صنعت امروز با چالشهای گوناگونی روبهرو است و نتوانسته جایگاه خود را آن گونه که باید در کشور به دست بیاورد.
بسیاری معتقدند همان طور که فرش دستباف قم یک برند است، مبلمان قم نیز ظرفیت برند شدن را دارد اما تا رسیدن به این نقطه ایده آل بسیاری از ضعفهای را باید برطرف کرد. برند سازی، پیدا کردن راهکارهایی برای بهرهبرداری از هنر درودگران در خود استان قم، ارتقای مهارت صنعتگران و به روز کردن ادوات این صنعت از جمله مسایلی است که باید در این زمینه به آن توجه کرد.
آب در کوزه و...
مردم قم در حالی به سمت خرید مبلمان کشور ترکیه میروند که بهترین مبلها در این شهر ساخته میشود. در حال حاضر خام فروشی بلای جان این صنعت شده و کالاهایی که در قم ساخته میشود، بدون نامی از صنعتگران قمی در تهران و دیگر شهرها با ارزش افزوده بسیار بالا فروخته میشود و تمام این واقعیتها نشان میدهد این صنعت برای تنفس دوباره نیاز به حمایتهای جدی دارد و ایجاد یک شهرک تخصصی برای آن میتواند آغازی بر این حمایتها باشد.
ایجاد چنین شهرکی اقدامی است که میتواند بخشی از مشکلات را برطرف کرده و آغاز راهی برای متمرکز کردن نیروها و از میان برداشتن موانع پیشرفت باشد. در همین راستا شهرک صنعتی قنوات برای این صنف اختصاص داده شد.
روحالله ابراهیمی، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان معتقد است این شهرک تنها فعالیت اقتصادی بدون اشتباه شرکتش است. او که از اختصاص این شهرک برای درودگران راضی به نظر میرسد، میگوید در ابتدا قرار بود شهرک قنوات عمومی باشد اما وقتی استقبال درودگران از این شهرک را دیدیم، تصمیم گرفتیم که تنها این صنف را در این شهرک جای دهیم.
از مزیتهای این شهرک میتوان به فاصله 15 کیلومتری تا شهر قم، فاصله 6 کیلومتری تا اتوبان قم کاشان و نزدیکی به ایستگاه راه آهن و شاهراه مواصلاتی کشور اشاره کرد.
تاخیر در واگذاری
مدیرعامل قبلی شرکت شهرکهای صنعتی استان از واگذاری زمینهای این شهرک در نیمه اول سال 91 خبر داده بود در حالی که این اتفاق در نیمه دوم این سال افتاد. زمینهای واگذار شده در فاز یک به مساحت 40 هکتار قرار دارد که با 60 قرار داد در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
ابراهیمی در حالی از آمادگی شرکت شهرکهای صنعتی استان برای اجرای فازهای بعدی این شهرک میگوید که بسیاری از اعضایی که زمینهای آن را خریدهاند، در حال حاضر توان مادی برای نقل مکان به آن را ندارند و تعداد زیادی از قطعات این شهرک تنها زمینهایی وسط بیابان است و بس.
در این شهرک واحدهای 180 متری به قیمت 117 میلیون تومان به اعضای صنف درودگران فروخته میشود. شرکت شهرکهای صنعتی قرار است در آینده زمینهای این شهرک را به صورت 30 درصد نقد و مابقی اقساط در اختیار متقاضیان قرار دهد.
پس از شکست خوردن طرح ساخت شهرک صنوف و ساماندهی درودگران توسط شهرداری، ساخت این شهرک میتواند کمکی برای نظمبخشی به واحدهای درودگری باشد اما تمام اینها در صورتی است که واحدها توان مالی کافی برای ساخت و ساز در این شهرک را داشته باشند.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان معتقد است بسیاری مشکلات با قرار گرفتن در شهرکهای صنعتی برطرف خواهد شد. وی میگوید واحدهایی که در این شهرکها مستقر میشوند، علاوه بر معافیتهای مالیاتی و بخشودگیهای تأمین اجتماعی، از تسهیلات بانکها نیز برخوردار میشوند.
با این حال معاون برنامه ریزی استانداری قم از شرکت شهرکهای صنعتی میخواهد مراعات لازم را به درودگران برای استقرار در این شهرک داشته باشد. سید رضا دهناد میگوید این مراعات باید هم در قیمت زمینها باشد و هم در مدت پرداخت تسهیلات تا اعضای این اتحادیه بتوانند با استقرار واحدهای خود به این شهرک رونق بدهند.
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