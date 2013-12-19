به گزارش خبرنگار مهر، محمد ثقفی چهارشنبه شب در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی اظهار داشت: سال گذشته در کمیته تبلیغات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با تشکیل اتاق فکر و دعوت از اساتید و حوزه‌های مربوطه راهکارهای خوبی برای فرهنگ‌سازی الگوی مصرف کالاهای داخلی ارائه شد.

وی با اشاره به اجرای طرح نظرسنجی در زمینه دلیل رقبت مردم به خرید کالای خارجی نسبت به ایرانی، افزود: ارزان بودن و باکیفیت بودن کالاهای خارجی از نتایج این نظرسنجی بود.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی به ساخت مستند 13 قسمتی از فعالیت‌های کمیته برای تبیین مردم اشاره کرد و گفت: قاچاق سوخت، قاچاق دام، عملکرد اداره استاندارد، عملکرد مرزبانی در برخورد با قاچاقچی و تشریح طرح شبنم از جمله موضوعات پرداخته شده در این مستند بوده است.

ثقفی یادآور شد: برای ساخت این مستند 40 میلیون تومان هزینه برآورد شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری 34 خبر در زمینه قاچاق بارگذاری شده، بیان داشت: همچنین در حوزه سیما 429 دقیقه برنامه تولید شده که 350 دقیقه آن مربوط به مستند تجارت سیاه بوده است.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امسال 120 دقیقه زیرنویس در برنامه‌های پربیننده داشته‌ایم، ادامه داد: امسال در بخش صدا 222 دقیقه برنامه تولید شده و در حوزه خبر 25 خبر مکتوب و هشت گزارش تصویری برای شبکه‌های سراسری ارسال شده است.

ثقفی با اشاره به اینکه بزودی پوشش شبکه دیجیتال در خراسان جنوبی به 70 درصد می‌رسد، گفت: سال جاری در فردوس و نهبندان شبکه دیجیتال راه‌اندازی می‌شود.