لزوم کاهش آفات در مزارع آذربایجان غربی/ چالدران 20 درجه زیر صفر

فرخ مطلبی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت هواشناسی کشاورزی آذربایجان غربی افزود: همچنین پوشاندن ته درختان بویژه درختان جدید الکاشت و جوان با استفاده از گونی برای جلوگیری از خسارت جوندگان در این برهه زمانی ضروری است.

وی با اشاره به برودت دمای هوا در اغلب مناطق استان، اظهار داشت: تخلیه آب سیستم خنک کننده ماشین آلات کشاورزی و استفاده از ضد یخ در آنها ضروری بوده که کشاورزان با توجه به تامین سوخت جایگزین گاز توسط جهاد کشاورزی برای جلوگیری از تحمل خسارت برنامه ریزی اقدام و کنند.

مدیر کل هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه برداشت چغندرقند آذربایجان غربی تا 15 دیماه امسال ادامه دارد،ضمن تاکید بر لزوم استفاده از پوشش مناسب برای جلوگیری از یخ زدگی چغندرقند در صورت دپو در مزارع،گفت: در بخش کشاورزی حفظ نباتات همکاری و مشارکت با کارشناسان جهت ردیابی پروانه مینوز گوجه فرنگی در گلخانه ها باید مورد توجه باشد.

مطلبی فر با اشاره به لزوم مبارزه با پروانه مینوز گوجه فرنگی در صورت مشاهده آلودگی،اعلام کرد: مبارزه با موشهای مضر کشاورزی با استفاده از طعمه مسموم و از بین بردن پناهگاهها از طریق حفظ پوشش گیاهی حاشیه و داخل باغات و لانه کوبی قبل از طعمه گذاری نیز باید مورد توجه باشد. وی خواستار جمع آوری و انهدام بقایای گیاهی در مزارع و باغات شد و ادامه داد: کنترل دما و رطوبت گلخانه ها و دامداریها و مرغداری، قطع تغذیه و دارو کندوهای زنبور عسل نیز توصیه هواشناسی کشاورزی در بخش دامداری است.

مدیر کل هواشناسی آذربایجان غربی با اعلام اینکه هم اکنون چالدران در شمال استان با دمای 20 درجه زیر صفر سردترین منطقه استان است، در خصوص وضعیت جوی 3 روز آینده، گفت: بر اساس پایش نقشه های هواشناسی تا روز یکشنبه وضعیت جوی استان صاف و خورشیدی خواهد بود.