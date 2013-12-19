به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، وضع هوای تبریز طی روز جمعه صاف تا کمی ابری و گاهی با وزش باد همراه خواهد بود و بدین ترتیب پیش بینی می شود که در حین بازی تراکتورسازی برابر سپاهان، بر خلاف بازی هفته گذشته این تیم برابر ذوب آهن در تبریز برف نخواهد بارید.

طبق پیش‌بینی وضع هوا از سوی اداره هواشناسی استان، بالاترین دمای هوای تبریز در روز جمعه 2 درجه بالای صفر و پائین ترین میزان دمای هوا در این شهر 11 درجه زیر صفر خواهد بود که این تغییر دما در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت است.

روز جمعه همچنین هوای استان نیمه ابری، در نیمه شرقی استان گاهی ابری با احتمال بارش پراکنده برف و مه آلود پیش بینی شده است که به تدریج از میزان ابرها کاسته خواهد شد.

بر اساس این پیش بینی، تیم های تراکتورسازی و سپاهان می توانند روز جمعه در تبریز یک بازی در شرایط آب و هوایی نسبتا عادی و البته در دمای احتمالی زیر صفر و سرمای شدید را تجربه کنند. این نوع شرایط جوی بیشتر می تواند رضایت مجید جلالی سرمربی تیم تراکتورسازی را جلب کند که تیمش به دنبال انجام بازی تهاجمی و با هدف کسب سه امتیاز خواهد بود.

بازی برگشت تراکتورسازی و سپاهان چنانچه بر اساس پیش بینی اداره هواشناسی استان، در وضعیت آب و هوایی مناسب شهر تبریز برگزار شود و بر خلاف هفته گذشته برف نبارد، می تواند یکی از بازی های زیبای فصل باشد اما در صورت احتمال بارش برف، بطور طبیعی شرایط به نفع تیم میهمان خواهد بود چراکه به اعتقاد مجید جلالی، در چنین شرایط جوی که زمین هم لغزندگی دارد، تیم مدافع می تواند عملکرد بهتر و موفق تری نسبت به تیم مهاجم داشته باشد.

در این شرایط جوی، تیم مدافع باید توپ را در فضایی بزرگ تر دفع کند و بازیکنان این تیم نیاز به ظرافت و دقت چندان بالایی ندارند اما تیم مهاجم که می خواهد توپ را در چارچوب مشخص دروازه قرار دهد، کار سخت تری دارد و بازیکن باید با دقت بیشتری به توپ ضربه بزند.

از طرفی افزایش شدت و سرعت حرکت توپ روی چمن خیس می تواند برنامه های تاکتیکی یک تیم و کارهای تکنیکی یک بازیکن را تحت تاثیر قرار داده و از کیفیت اصلی کار دور کند.