ضرورت آگاهی و هوشیاری بیشتر روحانیان و دانشجویان در برابر دسیسه دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عباسعلی کاظمی شامگاه چهارشنبه در دومین مجمع عمومی بسیج شهرستان میامی در محل سالن همایش های فرماندهی سپاه این شهرستان با اشاره به تدبیر هوشمندان معمار کبیر انقاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اختصاص روزی به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه اظهار داشت: وحدت این دو قشر تاثیر گذار جامعه بسیار ضروری و مهم است و امروزه باید تمامی طلاب و دانشجویان ما آگاه و هوشیار باشند.

وی تشکیل بسیج طلاب و بسیج دانشجویی را گامی مهم در جهت پیشبرد اهداف نظام و افزایش بصیرت در این دو قشر دانست و افزود: امروزه دانشجویان ما با توجه به فعالیت هایی که دشمنان ایران اسلامی انجام می دهند در معرض خطری جدی هستند.

فرمانده سپاه شهرستان میامی خطرنشان کرد: در اوایل انقلاب حضرت امام (ره) تهدیدات را رصد می کردند و در آن زمان دستور تشکیل سپاه و سازمان بسیج مستضعفین را صادر کردند و امروزه نیز رهبر معظم انقلاب بر روی فعالیت های بسیج تاکید ویژه دارند.

کاظمی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر هفت قشر فعال در بسیج ناحیه میامی فعالیت می کنند افزود: قشر مساجد و محلات که مربوط به پایگاه های برادران و قشر جامعه زنان که مربوط به پایگاه های خواهران است از اقشار بسیج با جمعیت بالا هستند.

وی همچنین با اشاره به اینکه کانون بسیج مداحان، ورزشکاران و اصناف از اقشار مهمی هستند که پشتوانه خوبی برای بسیج محسوب می شوند تصریح کرد: بسیج فرهنگیان و دانش آموزی نیز دو قشر دیگر و تاثیر گذار هستند.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان میامی همچنین گسترش فرهنگ دینی و بسیجی را مهمترین رسالت و وظیفه بسیجیان دانست و افزود: همه ما باید با مدیریتی انقلابی و با تفکری بسیجی فرهنگ انقلاب را در بین جامعه گسترش و ترویج دهیم و در راستای تشکیل بسیج دهها میلیونی تلاش کنیم.

کاظمی با اشاره به اینکه اولین مجمع بسیج شهرستان میامی در سال گذشته انجام شد اظهار داشت: در اولین مجمع مصوباتی به ثبت رسید که تعدادی از آن در حال پیگیری و انجام است و امروز نیز با توجه به جلسات کارگروه های تخصصی از نظرات و راهکارهای بسیجیان استفاده و در قالب مصوبات جلسه به حضور مسئولان ارسال خواهد شد.

در این مراسم رؤسا و دبیران کارگروه های تخصصی هفتم کارگروه به ارائه نظارات و راهکارهای خود پرداختند و در خاتمه نیز بیانیه پایانی دومین مجمع بسیج شهرستان میامی قرائت شد.