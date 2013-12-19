به گزارش خبرگزاری مهر، این هافبک اصفهانی در نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال در خدمت تیم ذوبآهن بود اما پس از توافق باشگاههای ذوبآهن و گیتیپسند به قرمزپوشان اصفهانی پیوست.
این بازیکن نیم فصل دوم لیگ دسته یک فوتبال را به صورت قرضی در خدمت تیم گیتی پسند است.
دوستدار که به عنوان سهمیه زیر 23 سال به گیتی پسند پیوسته است در نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال برابر تیم هایی چون گسترش فولاد تبریز و فولاد خوزستان نیز به میدان رفته بود.
پست این بازیکن هافبک چپ و راست بوده و این بازیکن ابتدای این هفته به تمرینات تیم گیتی پسند اضافه شده بود.
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