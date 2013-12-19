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۲۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۵۴

دکتر مجیب:

جشنواره برق و کامپیوتر راه‌های توسعه پژوهش را هموارتر می‌کند

جشنواره برق و کامپیوتر راه‌های توسعه پژوهش را هموارتر می‌کند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رییس گروه کارآفرینی و فن آفرینی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی کشور ضمن حمایت از برگزاری جشنواره برق و کامپیوتر، گفت: این جشنواره راه های توسعه پژوهش را در کشور هموارتر می‌کند.

دکتر ژاله مجیب در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ظرفیت‌های پژوهشی خوبی در کرمانشاه وجود دارد که با استفاده از این ظرفیت ها می توان جایگاه استان را در زمینه های مختلف علمی ارتقا بخشید.

وی افزود: جشنواره و نمایشگاه فن آفرینی برق و کامپیوتر با توجه به میزان بیکاری بالای کرمانشاه می تواند زمینه ای برای توسعه کارآفرینی در این استان را فراهم کند.

مجیب در ادامه و با مهم ارزیابی کردن معرفی آثار پژوهشی به جامعه، خاطرنشان کرد: برگزاری این جشنواره را در راستای محقق کردن این امر و نیز یافتن راه های توسعه پژوهش برای پژوهشگران بسیار موثر است.

وی خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه هرچه بتواند چنین نمایشگاه هایی را برپا کند خواهد توانست ب  بار علمی خود افزوده و زمینه را برای جذب استعدادهای برتر فراهم کند.

رییس گروه کارآفرینی و فن آفرینی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور در ادامه از نقش حمایت گرایانه این سازمان از فعالیت های پژوهشی خبر داد و گفت: در سازمان طرحهای ارائه شده تائیدیه می گیرند تا بتوانند مراحل بعدی کارهای طرح خود را پیش ببرند.

دکتر مجیب یادآور شد: مرکز رشد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور حمایت از واحدهای فناور را بر عهده دارد که در حال حاضر 40 واحد فناور در آن مستقر هستند.

کد مطلب 2198837

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