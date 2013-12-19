ظریف با وزیر امور خارجه ترکیه دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در نشست دی 8 بامداد روز پنجشنبه به اسلام آباد عزیمت کرده است پس از حضور در نشست افتتاحیه شورای وزیران خارجه دی 8 و ایراد سخنرانی در این نشست با احمد داود اوغلو وزیرخارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد.

مسائل دوجانبه، موضوعات مهم منطقه و مسائل بین المللی از مهم ترین مطالب مطرح شده در دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه بود.

ظریف و داود اوغلو همچنین در خصوص تحولات جاری در زمینه بحران سوریه با یکدیگر رایزنی و تبادل نظر کردند.