  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۲

در حاشیه اجلاس دی 8

ظریف با وزیر امور خارجه ترکیه دیدار کرد

ظریف با وزیر امور خارجه ترکیه دیدار کرد

وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس دی 8 با وزیر امور خارجه ترکیه و در خصوص تحولات جاری در زمینه بحران سوریه گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در نشست دی 8 بامداد روز پنجشنبه به اسلام آباد عزیمت کرده است پس از حضور در نشست افتتاحیه شورای وزیران خارجه دی 8 و ایراد سخنرانی در این نشست با احمد داود اوغلو وزیرخارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد.

مسائل دوجانبه، موضوعات مهم منطقه و مسائل بین المللی از مهم ترین مطالب مطرح شده در دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه بود.

ظریف و داود اوغلو همچنین در خصوص تحولات جاری در زمینه بحران سوریه با یکدیگر رایزنی و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 2198870

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها