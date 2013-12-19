احتمال بارش پراکنده و خفیف طی اواخر هفته جاری در همدان

نادر پیرتاج در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دمای هوای استان در طول این دو روز چند درجه ای بهبود می یابد و از سردی هوا کاسته می شود.

مسئول مرکز پیش بینی هوای استان همدان با بیان اینکه مجددا از شنبه با شیبی ملایم هوا به تردیج سردتر می شود، افزود: شب گذشته دمای هوای شهر همدان 13 درجه سانتیگراد زیر صفر بوده که به تدریج به دمای هوا افزوده می شود و در روز های آینده وضعیت جوی ثابت و صافی بر استان همدان حاکم خواهد شد.

وی با بیان اینکه در چند روز آینده آسمان استان همدان ابری و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود، بیان داشت: هوای استان با شیبی ملایم از روز شنبه رو به سرد شدن خواهد رفت.

مسئول مرکز پیش بینی هوای استان همدان با بیان اینکه از ابتدای مهر ماه امسال بارش ها در استان همدان 176 میلیمتر بوده، در پایان سخنانش گفت: بارش های امسال نسبت به سال گذشته 130 درصد افزایش داشته است و نسبت به بلند مدت 100 درصد افزایش داشته که این عدد رقم قابل قوبل و در خور توجهی است.