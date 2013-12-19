شکست ناباورانه متین ورامین/ شاگردان بانیولی صدر جدول را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته هفته دهم لیگ برتر والیبال در شهرهای مختلف پیگیری شد که در یکی از مهمترین بازی ها تیم شهرداری زاهدان شگفتی ساز شد و توانست متین ورامین را با همه ستاره هایش با نتیجه سه بر یک شکست دهد.

تیم متین ورامین که این فصل از رقابت های لیگ برتر والیبال را با خرید بازیکنان مطرح و ملی پوش کشور نظیر سعید معروف، شهرام محمودی، محمد موسوی عراقی و حفظ مجتبی میرزاجانپور بسیار خوب و طوفانی آغاز کرده و همه حریفان را سه بر صفر شکست می داد، در هفته های گذشته از آن تیم مدعی و صاحب نام فاصله گرفته است.

پس از شکست متین ورامین از کاله آمل و میزان مشهد، شهرداری زاهدان نیز تیم متین ورامین را با همه بازیکنان مطرح و سرمربی ایتالیایی خود شکست داده تا نشان دهد جایگاه حقیقی این تیم در جدول، رتبه یازدهم نیست.

در حالی که همه علاقه مندان به والیبال تصور می کردند که متین ورامین بازی آسان و راحتی پیش رو دارد و با برد سه بر صفر مقابل این حریف گمنام خود، بر صدر جدول تکیه می زند، اما شاگردان دنیله بانیولی باز هم نشان دادند که هنوز از آن تیم آرمانی فاصله دارند.

در ست اول تیم شهرداری زاهدان با هدایت های موحدی سرمربی باتجربه خود توانست تیم متین ورامین را غافلگیر کرده و از ابتدا فاصله امتیازی خود را با حریف حفظ کند و در نهایت با نتیجه 25 بر 22 بر حریف قدرتمند خود پیروز شود.

در ست دوم بانیولی دست به تغییرات زد و با اعمال تاکتیک های جدید سعی داشت تا روند بازی را به سود ورامین تغییر دهد و هر دو تیم در این ست پایاپای پیش رفتند اما باز هم این شهرداری زاهدان بود که توانست با نتیجه 29 بر 27 بر متین ورامین غلبه کند.

بانیولی که همه چیز را از دست رفته می دید باز هم به تغییرات متعدد دست زد اما تیم شهرداری با تکیه بر بازیکنان جوان خود توانست فاصله امتیازی خوبی را حفظ کند و حتی 20 بر 16 از تیم متین پیشی بگیرد اما تجربه بازیکنان متین ورامین به کمک این تیم آمد و شاگردان بانیولی با جبران امتیازات از دست رفته، توانستند این ست را 25 بر 22 به سود خود تمام کنند.

در ست چهارم، متین ورامین که تصور می شد به بازی برگشته است، بازی خوبی را از خود نشان نداد و اسیر تحرکات و پویایی بازیکنان شهرداری شد و در نهایت این ست را با نتیجه 25 بر 23 واگذار کرد و در مجموع با شکست سه بر یک مقابل حریف گمنام خود، صدر جدول را از دشت داد.

نظارت بر این دیدار را خلیل یگانه مجد بر عهده داشت و حمید راهجردیان و محسن ترابی به عنوان داوران اول ودوم قضاوت این بازی را عهده دار بودند.

در حالی که متین ورامین تا دو هفته قبل با فاصله 4 امتیازی از باریچ اسانس، با اقتدار به صدر جدول تکیه زده بود اما اکنون با دو امتیاز اختلاف، صدر را به شاگردان مصطفی کارخانه سرمربی سابق تیم متین ورامین واگذار کرده است و اگر به همین روند ادامه دهد باید منتظر جایگاه پایین تری در جدول رقابت ها باشد.

در پایان هفته دهم رقابت های لیگ برتر والیبال و در فاصله دو هفته تا اتمام نیم فصل جدول رده بندی به شرح زیر است. باریج اسانس کاشان (۷ پیروزی، ۲ شکست و ۲۱ امتیاز)، متین ورامین (۶ پیروزی، ۳ شکست و ۱۹ امتیاز)، میزان مشهد (۶ پیروزی، ۳ شکست و ۱۷ امتیاز)، پیکان تهران (۵ پیروزی، ۴ شکست و ۱۵ امتیاز)، شهرداری تبریز (۵ پیروزی، ۴ شکست و ۱۵ امتیاز)، کاله مازندران (۶ پیروزی، ۳ شکست و ۱۴ امتیاز)، شهرداری ارومیه (۳ پیروزی، ۶ شکست و ۱۲ امتیاز)، بازرگانی جواهری گنبد (۴ پیروزی، ۵ شکست و ۱۲ امتیاز)، نوین کشاورز (۴ پیروزی، ۵ شکست و ۱۱ امتیاز)، شهرداری زاهدان (۴ پیروزی، ۵ شکست و ۱۱ امتیاز)، آلومینیوم المهدی (۲ پیروزی، ۷ شکست و ۱۰ امتیاز) و سایپا البرز (۲ پیروزی، ۷ شکست و ۵ امتیاز)



گفتنی است تیم شهرداری زاهدان در هفته یازدهم مقابل کاله آمل و تیم متین نیز به مصاف پیکان تهران خواهد رفت.