تردد در گردنه چایرلو، قرایی و پاپایی زنجان با زنجیرچرخ امکانپذیر است

علیرضا کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: محور سلطانیه به قیدار، قیدار به همدان و تردد در محور دندی و سلطانیه به قیدار،محور زنجان به بیجار با استفاده از زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی اظهار داشت: در این راستا با توجه به کولاک از دیشب شروع شده راه ارتباطی 4 روستای که توسط عوامل راهداری بازگشایی شده بود دوباره مسدود شده است.

کارشناس مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: رانندگان با توجه به قرار گرفتن در روزهای بارش به تجهیزات ایمنی مجهز باشند چرا که با امکانات و تجهیزات ایمن سفر کردن سلامتی خود و دیگران را تضمین می کنند.



کرمی در ادامه به رانندگان توصیه کرد برای تردد در محورهای مواصلاتی استان زنجان از لوازم گرمایشی و زنجیر چرخ استفاده کنند چرا که در این فصل به علت نا مساعد بودن هوا و لغزنده بودن جاده ها رانندگی کردن بسیار سخت است که در این راستا استفاده از زنجیر چرخ سرعت را کنترل می کند.



وی یادآور شد: رانندگان می توانند با ارسال پیامک به سامانه 1000241141 از وضعیت راه های استان زنجان با خبر شوند و همچنین مسافران می‌توانند از طریق تلفن گویای 141 از وضعیت جاده های استان آگاهی پیدا کنند.



کارشناس مرکز مدیریت راههای استان زنجان همچنین به بانوان باردار توصیه کرد اگر کار ضروری داشته باشند اقدام به مسافرت کنند و قبل از مسافرت هم از وضعیت راه و هوا باخبر شوند چرا که در چنین وضعیتی سفر برای آنها در جاده های زنجان بسیار خطرناک است.