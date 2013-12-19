توجه به توسعه خدماتی و تجاری و بازرگانی رسالت اصلی اتاق بازرگانی زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسن جمیلی ظهر پنجشنبه در هماش کار آفرین جوان افزود: به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق باعث توسعه استان می شود چرا که افراد در کنار هم با روحیات متفاوت می توانند نگرش خوبی برای ایجاد فضای کسب و کار داشته باشند.

وی اظهار داشت: اولین لازمه ایجاد فضای کسب و کار تغییر ایجاد روحیه کار آفرینی در افراد است.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: نگرش افراد در برخورد با اتفاقات می تواند متفاوت تر از حقیقت موجود باشد و در این راستا برای جلوگیری از وقوع اشتباهات باید افراد نگرش ها و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند.

جمیلی گفت: سازمان اتاق بازرگانی حمایت لازم ازطرح های کار آفرینان جوان در حوزه های تجاری و صنعتی را دارد .

وی در ادامه یادآور شد: هر یک از ایده های کار آفرینی برای ایجاد حتی یک واحد شغل نیز اهمیت خاص خود را دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: استان زنجان پنجمین استان در کشور است که خانه صنعت ، معدن جوانان را تاسیس کرده است و این خانه فرصت خوبی را برای پرورش مدیران آینده اتاق به وجود می آورد.

جمیلی گفت: استان زنجان در کانون 50 درصدی جمعیت کشوری قرار دارد و با هفت استان کشور همسایه بوده و فاصله اش با این استانها بسیار کم است بنابراین این استان پتانسیلهای خوبی برای توسعه دارد.

وی با اشاره به اینکه فرصت های فراوانی در استان وجود دارد گفت: در این راستا باید فرصت کار آفرینی به جوانان را داد.

در ادامه این همایش یکی از اعضای اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: امکانات و تجهیراتی که امروز در دانشگاهها است قبلا نبود بنابراین باید دانشجویان از این فرصت های برای پرورش خلاقیت خود استفاده کنند.

مهدی رنگ رونا تاکید کرد: اطلاعات در دانشگاهها باید به صورت مفهومی در ذهن دانشجویان ایجاد شود وتنها برای نمره گرفتن نباشد چرا که فهم درست از مطالب باعث پرورش افکار و ایده ها می شود.

وی گفت: نیروی کار ما جوانان بافکر و باهوش است ولی متخصص نیستند و از نظر تخصصی زیر صهفر هستند بنابراین باید این دانشجویان که آینده سازان کشور خواهند بود افرادی متخصص باشند.

عضو اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: باید ارتباط بین صنعت و دانشگاه تقویت شود ولی متاسفانه این امر مهم در دانشگاههای ما مغفول است ولی باید این ارتباط تقویت شود.

رنگ رونا گفت: باید جوانان از افرادی که در حوزه های مختلف موفق هستند الگو برداری کنند.