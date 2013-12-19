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۲۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۰

معاون سیاسی، اجتماعی استاندارسیستان و بلوچستان منصوب شد

معاون سیاسی، اجتماعی استاندارسیستان و بلوچستان منصوب شد

زاهدان-خبرگزاری مهر: علی اصغر جمشید نژاد نوسرامندانی با پیشنهاد استاندار و به حکم وزیر کشور به عنوان معاون سیاسی، اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان منصوب و به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، علی اصغر جمشید نژاد نوسرامندانی که پیش از این به عنوان مشاور رسانه ای استاندار معرفی شده بود با پیشنهاد استاندار و حکم وزیر کشور به عنوان معاون سیاسی، اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است : «امید است ضمن تلاش در راستای ایجاد هماهنگی و تعامل با تمامی نهاد ها، سازمان ها و دستگاه های کشوری و لشگری و بهره گیری از استعداد ها و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در تحقق برنامه ها و سیاست های دولت تدبیر و امید و نیز خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.»  

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید نژاد علاوه بر فعالیت رسانه ای به عنوان مدیر مسئول هفته نامه نسیم کرمانشاه اشتغال در  استانداری و فرمانداری کرمانشاه را نیز در کارنامه کاری خود دارد.

پیش از این استاندار سیستان و بلوچستان علی اصغر جمشید نژاد نوسرامندانی را در نخستین نشست خود با اصحاب رسانه و مطبوعات استان به عنوان مشاور رسانه ای معرفی کرد.

کد مطلب 2198925

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