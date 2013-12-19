همایش حمل و نقل و ترافیک با تجلیل از فعالان این عرصه در چناران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر چناران قبل از ظهر پنج شنبه در این مراسم گفت: حمل ونقل یکی از بزرگترین وسیله ارتباطی بوده و برگزاری این همایش در هفته حمل ونقل بهانه ای برای اجرای برنامه ها و اهداف عمیق برای قشر زحمتکش حمل ونقل است.

حسین سپهری افزود: مسائل فرهنگی از اولویت های برنامه های شورای اسلامی دوره چهارم شهر چناران است و فعال سازی سامانه حمل و نقل شهرداری با نگاه فرهنگی در دستور کار است.

وی ادامه داد: ساماندهی حمل و نقل برون و درون شهری در شهر چناران باید انجام شود و از امکانات و سیاستهای تشویقی در سیستم حمل و نقل نیز باید در این راستا بهره گرفته شود.

عضو شورای شهر چناران بیان داشت: در کشور ما از سیستم حمل و نقل استفاده های اقتصادی مانند نصب بنر و نوشتن تبلیغات می شود، لکن نباید این گونه باشد بلکه باید از حمل و نقل در مباحث فرهنگی به نحو مطلوب استفاده کرد.

در ادامه دادستان انقلاب شهرستان چناران گفت: یکی از خدمات عمومی حمل ونقل است که رانندگان با فرهنگ و اخلاق عالی می توانند خدمت صادقانه به مردم داشته باشند.

حجت الاسلام غلامعلی عابدینی نیا افزود: رانندگان دارای صفاتی چون امانت دار، صادق ، اخلاق نیکو و ... دارا هستند.

وی ادامه داد: یک راننده تاکسی باید حقوق شهروند را مطابق عرف و اخلاق شهروندی رعایت کنند و رانندگان حوزه حمل ونقل همگانی شئونات اسلامی و حقوق شهروندی را رعایت کنند و به عنوان یک فرهنگ ساز اسلامی و اجتماعی باشند.

دادستان چناران بیان داشت: رانندگان می توانند فرهنگ جامعه را تغییر دهند به شرطی که خود راننده زمینه قبول فرهنگ اسلامی و دینی را داشته باشد.

همچنین در ادامه حجت الاسلام مظفر تاجی امام جمعه چناران گفت: افراد شاغل در عرصه حمل ونقل از فرهیختگان جامعه هستند و انسان موجودی اجتماعی بوده و نیازهای بشر باید با همراهی و همکاری همه افراد بشر برطرف شود و می طلبد هر قشری که در هر کاری مشغول است در راستای خدمت گذاری به مردم همت گمارد.

وی افزود: کسانی که به بندگان خداوند خدمت می کنند ثوابش غیر قابل شمارش است و رانندگان شاغل مروج و مبلغ فرهنگ اسلامی هستند.

در پایان از رانندگان حوزه حمل و نقل توسط مسئولین شهرستان چناران تجلیل شد.