انواع بمب های سخت صخره شکن مورد آزمایش قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منطقه عمومی رزمایش، امیر سرتیپ دوم خلبان حسین چیتفروش ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: کلیه پایگاه های شکاری نیروی هوایی ارتش به ویژه پایگاه های هوایی تبریز، شیراز، اصفهان، بوشهر و چابهار با محوریت پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس و با انواع هواپیماهای شناسایی، رهگیر، شکارگیر و ترابری در مرحله دوم رزمایش فدائیان حریم ولایت چهار شرکت می کنند.

امیر چیتفروش گفت: مرحله اول رزمایش که گسترش، انتقال و استقرار تجهیزات و شناسایی است امروز به کار خود پایان خواهد داد و اطلاعات کسب شده برای اجرای بمباران هوایی و انهدام اهداف از پیش تعیین شده به خلبانان تیزپرواز نیروی هوایی به منظور اجرای مرحله اصلی رزمایش ابلاغ شده است.

سخنگوی رزمایش با اعلام این مطلب که رویکرد این رزمایش درس از مکتب عاشورا است، گفت: خلبانان جوان و شجاع آموزش دیده و متبحر نیروی هوایی ارتش با تاسی از فرهنگ عاشورایی و تجربه گرانبهای پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس دانسته ها و تاکتیک های رزمی را در این رزمایش بزرگ تمرین خواهند کرد.

امیر چیتفروش اظهار داشت: در این رزمایش انواع هواپیماهای جنگنده از جمله سوخو 24 با شعاع و برد عملیاتی بلند F4, F5 و میراژ همراه با ترابری و پشتیبانی هواپیماهای C130 حضور دارند.

وی افزود: ما در رزمایش های قبلی ارتش انواع موشک های نقطه‌زن و رادار زن را مورد آزمایش قرار دادیم و در این رزمایش از فردا انواع بمب های سخت صخره شکن را نیز مورد آزمایش قرار می دهیمو

چیتفروش با بیان اینکه برخی از تجهیزات حساس و ارتقاء یافته هواپیماهای ساخت داخل بویژه هواپیمای ساعقه در این رزمایش مورد آزمایش عملیاتی قرار می گیرد، گفت: ترابری تجهیزات رزمی در ارتفاع پست توسط هواپیماهای C130 و اجرای عملیات در شرایط آب و هوایی نامتعارف در شب و روز توسط هواپیماهای F4 در دسته های مختلف پروازی در این رزمایش پیش بینی و برنامه ریزی شده است.

وی در پایان افزود: درگیری های هوا به هوا، استفاده از بمب های هوشمند سنگین و نیمه سنگین و انواع موشک های لیزری به عنوان برخی از برنامه های رزمی مرحله اصلی رزمایش طی فردا و پس‌فردا اجرا خواهد شد.