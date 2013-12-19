پژوهشگران برتر خلخال تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خلخال پیش از ظهر پنجشنبه در این همایش توجه به مسائل پژوهشی را از اولوییت های دانشگاهی دانست و اضافه کرد: امروز با پروسه نوآوری است که علم تبدیل به تکنولوژی و تکنولوژی منجر به توسعه می شود.

حسین علیپور پژوهش را نیاز جامعه برشمرد و با بیان اینکه اقتدار یک کشور بسته به علم و فناوری آن کشور است، تصریح کرد: انتظار می رود در آینده ای نزدیک شاهد توسعه طرح های تحقیقاتی و مقالات علمی از سوی پژوهشگران این شهرستان باشیم.

وی با اشاره به افزایش و جذب بودجه پژوهشی و پشتیبانی طرح ها ی پژوهشی و تحقیقاتی پژوهشگران افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری دانشگاه با دو بال اصلی علم و معنوییت پرواز می کند و پژوهش از بال علم معنا می گیرد، لذا دانشگاه بدون پژوهش پرنده بی بال و پر است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خلخال دستیابی به قله های دانش را رمز موفقییت و پیروزی کشورمان دانست و از همه اساتید، هیئت علمی و پژوهشگران خواست تا با تلاش و همت بیشتر کارهای تحقیقاتی خود را پژوهش محور کرده و درجهت کمک به توسعه پایدار کشور نقش موثری داشته باشند.

در پایان این همایش از پژوهشگران برتر در سه بخش فنی مهندسی، کشاورزی، علوم انسانی، دانشجویان برتر، مخترعان و فعالان باشگاه پژوهشگران جوان با اهدا لوح و جوایزی تجلیل شد.