دعوت کانون هواداران باشگاه صبا از تماشاگران قمی برای حمایت از صبا مقابل استقلال

مسعود جباری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به حساسیت های بازی روز جمعه با استقلال تهران انشاءالله تماشاگران قمی با همیاری و همکاری نزدیک با کانون هواداران باشگاه صبا بهترین حمایت را از نماینده فوتبال قم برای کسب پیروزی خواهند داشت.

وی ادامه داد: تماشاگران قمی به واسطه حضور بسیار خوبی که در مسابقات فوتبال و فوتسال دارند همواره زبانزد خاص و عام و موجب وحشت تیم‌های حریف بوده اند و قطعا در دیدار با استقلال تهران نیز با تمام توان و انگیزه بالا از صبا حمایت می کنند.

لیدر تیم ملی فوتبال و تیم های فوتبال و فوتسال صبا و ماهان تندیس قم افزود: پس از هفته ها که متاسفانه با اشتباهات داوری و بدشانسی های مکرر تیم صبا را از رسیدن به پیروزی مقابل حریفان محروم کرده، مطمئنا تماشاگران قمی با تشویق های بی امان خود و شعارهایی که موجب افزایش روحیه بازیکنان و کادر فنی صبا شود، زمینه موفقیت تیم صبا مقابل استقلال را ایجاد خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: بازی عصر جمعه با استقلال تهران از چند نظر برای تیم فوتبال صبای قم حائز اهمیت است به همین خاطر امیدواریم صبا با حمایت تماشاگران خوب و خونگرم قمی از تمام فاکتورهای میزبانی برای پیروزی در این بازی استفاده کند.

جباری تاکید کرد: با غلبه بر تیم فوتبال استقلال تهران بچه‌های تیم ما می‌توانند به رده های بالای جدول رده بندی سیزدهمین دوره بازی‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور بازگردند و با روحیه عالی در هفته های آتی این فصل به مصاف رقبا بروند.

وی با تاکید بر اینکه تیم فوتبال صبای قم در دیدار حساس خود با استقلال تهران از هفته نوزدهم لیگ برتر با حمایت تماشاگران خود بهترین بازی را انجام می دهد، ادامه داد: تماشاگران قمی همواره در کشور زبانزد هستند و اطمینان دارم در دیدار هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال می‌توانیم با همراهی یکدیگر، پیروزی شیرینی را برابر تیم فوتبال استقلال تهران جشن بگیریم و خاطره تلخ نتایج هفته های اخیر از ذهن مردم و هواداران پاک شود.

تیم‌های فوتبال فرش صبای قم و استقلال تهران در دیداری حساس از هفته نوزدهم سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 15 عصر جمعه بیست و نهم آذرماه جدال تیم‌های چهارم و سیزدهم جدول رده‌بندی را در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می‌کنند.