کارگروهی برای رسیدگی به مشکلات حوزه چاپ تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته که امروز 28 آذر ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، به ضرورت ورود کارگروه هایی در وزارت ارشاد اشاره و بیان کرد: از اولین روزهایی که آلات چاپ برای نخستین بار وارد شهر تبریز شد تا کنون صنعت چاپ و بسته بندی نقش بسیار مهمی در زنگی بشر داشته و یکی از شاخصه های مهم توسعه اقتصادی در هر کشور بوده است. در حال حاضر برخلاف همه تحریم ها ایران در مقایسه با سایر کشورها رتبه 29 را در صنعت چاپ و نشر دارد بنابراین و با توجه به اهمیت این صنعت لازم است کارگروه هایی در وزارت ارشاد شکل بگیرد تا به مسایل و مشکلات این صنعت رسیدگی کند و به برقراری ارتباط بهتر و بیشتر بین دو وزارتخانه ارشاد، صنعت و تجارت و نمایندگان چاپ و نشر بیانجامد.

وی به فعالیت 40 هزار واحد تولیدی و چاپ 70 هزار عنوان کتاب در سال اشاره کرد و گفت: علاوه بر این سالانه 25 میلیون شمارگان کتاب، هزاران محصول فرهنگی، نشریات، تابلوهای تبلیغاتی، بسته بندی های سلولزی و برچسب ها تولید می شود.

جنتی با اشاره به اینکه در سال 2011 یکی از مشکلات اساسی در رشد درآمدها در بخش کشاورزی عدم وجود صنایع بسته بندی و توزیع سرمایه گذاری در این بخش بوده است گفت: در صورت رشد درآمد ناخالص ملی صنایع کشور ملزم به استفاده از محصولات صنعت چاپ هستند. اگر سرمایه گذاری موازی در صنعت چاپ انجام نشود کل صنایع کشور با مشکل عرضه و تبلیغ روبرو می شوند بنابراین لازم است در دورانی که کشور به سمت شکوفایی اقتصادی می رود گام هایی موثر در زمینه چاپ برداشته شود. ما باید برای ورود به بازارهای جهانی تلاش مضاعفی داشته باشیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به این که بر اساس پیش بینی ها بزرگترین بازار جهانی چاپ در سال های اخیر به حوزه آسیا انتقال پیدا کرده است گفت: این بازار تا سال 2016، 18.3 رشد بازار صنایع چاپ جهان را به خود اختصاص می دهد.

وی با اشاره به اینکه جلساتی با نمایندگان صنعت چاپ و نشر داشته است گفت: در این جلسات بحث فقدان نقدینگی، واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعت چاپ، افزایش تعرفه های گمرکی و نبود تسهیلات بانکی از مهمترین مشکلات این حوزه بوده است. همچنین نمایندگان حوزه چاپ و نشر عنوان می کردند دولت رقیب بخش خصوصی است. از این رو وزارت ارشاد و وزارتخانه های وابسته باید بکوشند تا مشکلات مطرح شده را به حداقل برسانند و گره ها را برطرف کنند.

جنتی مهمترین مساله کشور در حال حاضر را مشکلات اقتصادی دانست و گفت: اگر دولت تمام تلاش خود را می کند تا مسایل هسته ای را برطرف کند صرفاً به خاطر مسایل اقتصادی است. متاسفانه فقدان مدیریت صحیح در دولت گذشته مشکلات بسیاری را به وجود آورده است و تلاش ما حل و فصل این مسایل به ویژه در زمینه اقتصادی است از این رو وزارت ارشاد طرحی را به وزارت صنعت و تجارت ارایه کرده که مورد توجه قرار گرفته است. هدف این طرح رونق بخشیدن به صنایع فرهنگی است.

وی یکی از سیاست های دولت را واگذار امور به بخش خصوصی دانست و گفت: ما بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید آن چه در اختیار دولت است را به بخش خصوصی واگذار کنیم. دولت نه می تواند بازرگان خوبی باشد نه تولید کننده خوبی.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به روز رسانی قوانین و مقررات موجود در بررسی و اصلاح دولتی صنعت چاپ، حمایت تجاری و توسعه صادرات در این بخش، گسترش آموزش و ارتقای سطح باور عمومی در زمینه جاپ، بسته بندی و تبلیغات، تربیت نیروی انسانی ماهر، بازتعریف جایگاه صنعت چاپ و نشر، حمایت دولت برای ورود تجهیزات چاپ، توسعه دوره های دانشگاهی برای این صنعت و برگزاری نمایشگاه های مختلف در زمینه چاپ، نشر و بسته بندی را از جمله اهداف دولت برای رونق بخشیدن به این صنعت دانست.

در پایان علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سالن 38 و غرفه های شرکت کننده در بیستمین نمایشگاه بین المللی... دیدار کرد و در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه صنعت چاپ و نشر با مشکلات فراوانی روبرو است و ما وظیفه داریم از این صنعت حمایت کنیم. اولین راه تربیت نیروی انسانی در این زمینه است، مساله مهم دیگر تامین مواد اولیه و مورد نیاز برای این صنعت و کاهش تعرفه های گمرکی است.

وی در ادامه بیان کرد: ما ابتدا باید طی جلساتی با نماینده صنعت چاپ و نشر مشکلات را بررسی و دسته بندی کنیم و هر بخش را به یک کارگروه خاص بسپاریم.