رئیس مرکز بیمه میانه با کینه کارگزار آتش گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از کارگزاران بیمه میانه که به علت تخلفات پی در پی، دفتر نمایندگیش توسط رئیس یکی از مراکز بیمه در شهرستان میانه پلمب شده بود، صبح پنجشنبه با حضور در دفتر رئیس بیمه، وی را توسط یک گالن بنزین و فندک گازی آتش زد.

مجید خانمحمدی، مسئول آتش نشانی شهرستان میانه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: پس از این آتش سوزی، رئیس بیمه و همچنین خود کارگزار در دفتر رئیس بیمه دچار آتش سوزی شدند که بالافاصله از طریق آمبولانس به بیمارستان سینا تبریز منتقل شدند.

تاکنون، اطلاعی از وضعیت این دو بیمار در دست نیست.