پیشرفت ایران با وجود مانع تراشی غرب ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجه الاسلام سیدحسن عاملی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان مرزی بیله سوار استان اردبیل اضافه کرد: کشورهای زورگو و زیاده خواه موفقیت های جمهوری اسلامی را که در مدت کوتاه از کسب شده، برنمی تابند و تلاش می کنند با اعمال تحریم های گوناگون مانع پیشرفت ایران شوند.

وی تصریح کرد: اما این فشارها و تحریم ها با مشارکت مستمر مردم در پیشبرد امور جامعه تاثیر خود را از دست داده و امروز انقلاب ایران به برکت خون شهدا و اراده آهنین مردم به الگویی برای بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است.

امام جمعه اردبیل با اشاره به اهمیت در صحنه بودن و مشارکت مردم در تمامی امور، یکی از مهمترین حوزه های اثرگذار در پیشرفت جامعه را حوزه فرهنگ برشمرد و ادامه داد: انتظار این است که با برنامه ریزی مسئولان و همکاری مردم، استان اردبیل در صدور فرهنگ اسلامی و ایرانی پیش قدم باشد.

وی با اشاره به ظرفیت ها و قابلیت های طبیعی از جمله اراضی مستعد و منابع آبی مختلف در استان و نیز شهرستان بیله سوار یادآور شد: این شهرستان در سال گذشته رتبه برتر پرداخت زکات در استان بود و این حرکت در جهت اعمال حکم الهی و محرومیت زدایی از جامعه باید تداوم یابد.

راه اندازی منطقه آزاد اقتصادی اردبیل پیگیری می شود

استاندار اردبیل نیز در این جلسه از پیگیری برای راه اندازی منطقه آزاد اقتصادی در اردبیل خبر داد و با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت های اقتصادی در این استان خواستار حمایت از راه اندازی منطقه آزاد اقتصادی شد.

مجید خدابخش با بیان اینکه دولت با وجود محدودیت منابع مالی برای بسترسازی و خلق حماسه اقتصادی تلاش می کند، تصریح کرد: مسئولان استان اردبیل نیز در همین راستا برای ارتقای بیش از پیش زیرساخت های اقتصادی این منطقه از جمله راه اندازی منطقه آزاد اقتصادی پیگیری های لازم را انجام می دهد.

وی ارتقاء کیفی مدیریت را در استفاده از ظرفیت های استان موثر دانست و بیان داشت: حماسه سیاسی مورد نظر رهبری انقلاب با حضور دریاوار مردم در انتخابات امسال به نحو احسن محقق شد و تحقق مطلوب حماسه اقتصادی مورد نظر ایشان هم مشارکت گسترده مردم را می طلبد.

رئیس شورای اداری استان حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در سراسر استان را از دیگر رویکردهای استان عنوان کرد و افزود: بخش کشاورزی و دامداری بیله سوار پتانسیل بسیار بالایی در این زمیته دارد و از جمله سود آورترین حوزه های اقتصادی است که امیدواریم با تلاش تولیدکنندگان این بخش شاهد صدور محصولات استان به کشورهای مختلف باشیم.