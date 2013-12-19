به گزارش خبرگزاری مهر، آيت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در همایش ویژه هفته پژوهش با محوریت علم دینی، با بیان اینکه تدوين نقشه جامع علمي جهان مهم ترین کار کنونی نظام اسلامی است، گفت: آنچه که قبلاً شوراي عالي محترم انقلاب فرهنگي به صورت نقشه جامع علمي کشور تدوين کردند، هر چند لازم بود ولي کافي نيست.

وی با بيان اينکه امکان ندارد کسی درباره نقشه علمی کشور خودش تنها سخن بگوید، ادامه داد: علم اصولا بومی نيست، نه شرقی است و نه غربی، ممکن نيست کسي درباره نقشه علمي کشور خودش سخني بگويد مگر اينکه درباره نقشه علمي جهان فکر بکند.

استاد برجسته حوزه افزود: مسئله نقشه جامع علمي، نظير نقشه جامع اقتصادي يا عمراني نيست که براي يک کشور باشد، بلکه باید علم را در جهان بررسي کرد چرا که اگر درباره نقشه علمي جهان فکر نکردیم و فقط ايراني فکر کردیم، هرگز نقشه جامع ايراني هم نخواهيم داشت.

وی در بخش دیگر از سخنان خود فلسفه را متولی تعیین و تمییز علم دینی از علم غیر دینی دانست و اظهار داشت: هيچ علمي در جهان نيست که اين مسئله را به او بسپاريم بگوييم آيا علم ديني است يا غير ديني؟ حقيقت علم ديني است يا نه؟ هيچ چيزي متولّي اين مسئله نيست مگر فلسفه; زيرا فلسفه هست که درباره جهان فکر مي‌کند و آن علمي که درباره جهان فکر مي‌کند، می تواند بگويد که علم ديني است يا غير ديني.

آیت الله جوادی آملی با تاکید بر اینکه از منظر فلسفه الهی تمامی علوم دینی هستند، بیان داشت: وقتی ما در علم اصول، بحث درباره قول امام, فعل امام و تقرير امام را ديني می دانیم، چگونه می توانیم بگوییم که بحث درباره فعل خدا ديني نيست؟! ما که در حوزه مي‌گوييم خدا چنين گفت, علم ديني است اما آن وقت که استاد دانشگاه مي‌گويد خدا چنين کرد، علم ديني نيست؟! محال است ما علم غير ديني داشته باشيم. چرا که هيچ چيزي در آسمان و زمين نيست مگر فعل خدا، قول خدا، حکم خدا، اثر خدا؛ بنابراين ما علم غير ديني نخواهيم داشت چون در جهان چيزي غير از فعل خدا نيست.

وی با بیان اینکه بین علم و عالِم تفاوت وجود دارد، گفت: ممکن است عالِم يا قبول کند يا نکول, قبول و نکول عالِم هيچ سهمي در صبغه علمي دين ندارد. رابطه موضوع و محمول, بيان فعل خداست خدا اين‌چنين کرد, ولو خدا را قبول نداشته باشد چه اينکه اگر معلّم واستاد, موحّد بودند, به هیچ عنوان موحّد بودن و ديني بودنِ او علم را ديني نمي‌کند.

این مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: اینکه اخير شما مي‌بينيد تمام تلاش و کوشش حوزه و دانشگاه اين است که تحول در علوم انساني پيدا بشود براي اين است که برايشان روشن نشده، علم غير انساني هم ديني است! اينها باور نکردند که برای مثال ما کشاورزي غير ديني نداريم ویا زمين‌شناسي غير ديني نداريم.

وی با تاکید بر اینکه عقل در مقابل نقل است نه در مقابل وحی، اظهار داشت: عقل و نقل هيچ کدام در برابر وحي نيست. مگر می شود فلسفه را ـ معاذ الله ـ در برابر وحي قرار داد؟! مگر می‌توان فيلسوف را در برابر انبيا قرار داد؟! فيلسوف و حکيم همه تلميذ محض پيغمبر (ص) هستند.

با نگاه بين‌المللي مي‌توانيم بازخواني بهتری از انديشه‌های آیت الله جوادی آملی داشته باشيم

ریاست بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء نیز در این همایش با اشاره به جایگاه رفیع پژوهش در ساختار بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء اظهار داشت: پژوهش، بنياد و اساس دانش است و هر چه پژوهش عميق‌تر و پردامنه‌تر باشد دانش برخاسته از آن نيز ارزشمندتر خواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر واعظ جوادی افزود: اين مجموعه که افتخار حضور در عرصه دين و علم و فرهنگ را تحت اِشراف حضرت آيت الله جوادي آملي(حفظه الله) دارد با رويکرد تحقيقي و پژوهشی بنا نهاده شده و موفق گردیده است زمينه کارهای عمیق تحقيقاتی را در اين مجموعه به صورت مطلوبی فراهم آورد.

وی با اشاره به تصویب اساسنامه بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به سیر تطوّر بنیاد اسراء در طول بیش از دو دهه فعالیت پرداخت و اذعان داشت: از سال 1370 و 1371 که حرکت فرهنگي اين مجموعه تحت اشراف حضرت آیت الله جوادی آملی آغاز شد موفق به اخذ مجوّز رسمي نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شدیم.

ریاست بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء ادامه داد: در سال 1372 يا 1373 به عنوان مؤسسه تحقيقاتي اسراء تحت اشراف حضرت استاد و با اساسنامه‌اي که با همّت و تلاش علمي بسياري از فضلای حوزه و دانشگاه تنظيم شد اخذ مجوز کرديم.

وی بیان داشت: با توجه به ظرفيت گسترده‌اي که در تحت اشراف حضرت آیت الله جوادی آملی هم به لحاظ آثار فرهنگي و علمي و هم به لحاظ آثار تحقيقاتي وجود داشت، نياز به اين بود که ما حوزه فعاليت‌ها را توسعه بدهيم لذ در سال 1380 مجوز مؤسسه فرهنگي، تحقيقاتي اسراء را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ کردیم.

واعظ جوادی در خصوص پژوهشگاه علوم وحیانی معارج نیز گفت: با توسعه يافتن فعاليت‌ها در سال 1385 پژوهشگاه علوم وحياني معارج به وزارت علوم پيشنهاد شد که با موافقت و ارائه مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت های خود را به صورت رسمی آغاز نمود.

وی با اشاره به فعالیت های آموزشی بنیاد اسراء در کنار فعالیت های علمی و پژوهشی گفت: در حوزه آموزش نیز در تهران، قم و آمل مجوز سه مؤسسه آموزشي را از شوراي عالی گسترش حوزه علميه دریافت کردیم که فعاليت‌هاي آموزشي حوزوي در سطوح عالي و تحصيلات تکميلي را با اين مجوّز پشت سر مي‌گذاريم .

وی با اشاره به ضرورت تاسیس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برای مدیریت هر چه بهتر مراکز تاسیس شده بیان داشت: انديشه‌هاي متعالي و ارزشمندي که تحت اشراف حضرت آیت الله جوادی آملی شکل گرفته است دارای ظرفيت های بين‌المللي است و ما خواستیم این مجموعه را به صورت منظومه‌اي و نه به صورت مجمع‌الجزايري اداره کنيم لذا طرح ایجاد بنیاد بین المللی اسراء بنا نهاده شد که در نهایت این طرح به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

ریاست بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء در پایان تاکید داشت: ما در پايان اين دوره از فعاليت‌ها با نگاه بين‌المللي مي‌توانيم بازخواني بهتری نسبت به آثار و انديشه‌های حضرت آیت الله جوادی آملی داشته باشيم و به صورت ارزشمند تری پژوهش‌ها و دستاوردهاي علمي محقّقان را ارائه کنیم.

ابلاغ اساسنامه بنیاد اسراء مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این همایش اساسنامه بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء را که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است به ریاست این بنیاد تقدیم کرد.

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی در سخنان خود با اشاره به ایام هفته پژوهش و نام گزاری این روز به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: ما از اول پيروزی انقلاب به دنبال اتحاد حوزه و دانشگاه بودیم که واژه اتحاد تعبير حضرت آيت الله جوادي آملي درسمينارهای مختلف با موضوع وحدت حوزه و دانشگاه است.

وی در ادامه به تبیین مفهوم وحدت حوزه و دانشگاه پرداخت و اذعان داشت: آنچه اتحاد بین حوزه و دانشگاه را به نتيجه مي‌رساند وحدت در هدف است، البته براي اين وحدت، تلاش‌های زيادی شده برای اين اتحاد گام‌های خوبی برداشته شده اما چون راه دراز است و آرمان بلند،خيلی تا نقطه نهایی فاصله داريم علی الاصول، الزامات گوناگونی را ما بايد پشت سر بگذاريم و به يک تفاهم جدّی در بسياری از گفتمان‌ها و مفاهمه‌های علمی برسيم تا به آن نقطه هدف نزديک بشويم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به پیشرفت های علمی کشور در عرصه های گوناگون خاطرنشان کرد: ما نسبت به دو دهه قبل در علوم گوناگون پيشرفت‌های شايانی داشتيم و به فرمايش رهبری اين پيشرفت‌ها انکارناپذير است. در زمينه‌های گوناگون علوم مهندسی، علوم پزشکی، علوم پايه و در پيشرفته‌ترين‌هاي علوم مانند سلول‌های بنيادی در رتبه های بالای جهانی هستیم.

جزء کشورهای واردشده به باشگاه هسته‌ای هستیم

وی افزود: ما اکنون جزء کشورهای واردشده به باشگاه هسته‌ای هستیم و همچنین در زمينه فناوری‌های پيشرفته‌ای مثل نانو فناوری و زيست‌فناوری وضعیت علمی بسیار مطلوبی داریم.

مخبر دزفولی با بیان این مطلب که تلاش شورای عالی انقلاب فرهنگی سازماندهی جريان عملی ارتباط حوزه و دانشگاه بوده است، گفت: تلاش کرديم دوستان و فضلای حوزوی نه در حاشيه و نه در انضمام بلکه در متن تحوّلات علمی و دانشگاهی و سياستگزاری‌ حوزه‌های گوناگون فرهنگی و علمی کشور باشند.

وی در پایان با اشاره به تولیدات و دستاوردهای علمی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، به تصویب اساسنامه این بنیاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت: در حقيقت بنياد بين‌المللی اسراء منشأ ثمرات و برکات بسيار زيادي است و معتقدیم که شخصیتی مانند حضرت آيت الله جوادي آملی نداريم و ايشان فقط متعلّق به ايران نيستند و حتی بنده باورم اين است که ایشان تنها متعلّق به جهان اسلام هم نيستند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله يک جريان جهانی به واسطه تفکّر حضرت آیت الله جوادی آملی شکل خواهد گرفت و ما بايد روی منظومه فکری معظم له سرمايه‌گذاری کنيم که نگاه و تفکّر ايشان در سرتاسر جهان منتشر شود.

وی به لزوم برنامه ریزی برای ایجاد نهضت ترجمه آثار حضرت آیت الله جوادی آملی به دیگر زبانهای دنیا اشاره کرد و گفت: ما باید نهضت ترجمه آثار و افکار حضرت آيت الله جوادي آملي را شکل بدهيم و همه ما در اين موضوع مسئول هستيم و بايد تلاش کنيم.

همچنین از نرم افزار جامع کتابخانه جامع اسراء با حضور حضرت آیت الله جوادی آملی رونمایی شد.

در حاشیه این همایش نمایشگاه آثار و دستاوردهای علمی و پژوهشی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء و پژوهشگاه علوم وحیانی معارج به نمایش گذاشته شد.