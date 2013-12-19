140 هزار کارگر در معرض بیکاری/یک ریال مردم را نباید غیرکارشناسی هزینه کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز علی ربیعی در کارگروه توسعه و اشتغال شهرستان ورامین با اشاره به حضور وزیران در شهرهای مختلف کشور اظهار داشت: دولت یازدهم مانند سفرهای استانی گذشته که 300 مصوبه مورد تصویب قرار می گرفت، عمل نخواهد کرد اما حضور وزرا و مسئولین دولت بخشی از مشکلات مناطق مختلف را حل و فصل می کند.



زیرساخت های استفاده از آب در کشور ضعیف است



این مسئول با اشاره به وجود ظرفیتهای مناسب در شهرستان ورامین افزود: معتقدم که ورامین ظرفیت های انسانی مناسبی را داراست که باید از این ظرفیتها به نحو مطلوبی استفاده شود.



وی ادامه داد: اگر چه این منطقه با کمبود آب مواجه است اما نسبت به برخی مناطق و شهرهای کشور نظیر زابل از وضعیت بهتری برخوردار می باشد، مشکلی که وجود دارد این است که زیرساخت های استفاده از آب در کشور ضعیف بوده و باید در این باره سرمایه گذاری کند.



ربیعی اضافه کرد: در این شهرستان صنایع مختلفی شکل گرفته و چند شهرک صنعتی نیز در منطقه فعالیت می کند، در این زمینه دولت تلاش دارد تا خوشه های صنعتی را در مناطقی مثل ورامین ایجاد کند.



ورامین تفرجگاه مردم تهران محسوب می شود



این مسئول با اشاره به نزدیکی شهرستان ورامین به بازار تهران گفت: سر ریز بیکاری در تهران می تواند به این شهرستان باشد زیرا در ورامین ظرفیت های مناسبی برای اشتغال و تولید وجود دارد.



وزیر کار دولت تدبیر و امید اظهار داشت: شهرستان ورامین می تواند به عنوان تفرجگاه مردم تهران محسوب شده و مردم تهران آخر هفته برای تفریح به مکان هایی نظیر روستای خاوه بیایند که بسیار جذاب و دارای اماکن گردشگری مطلوبی است که می تواند بخش گردشگری در ورامین از رونق مناسبی برخوردار شود.

ربیعی بادآور شد: متأسفانه یک ترکیب جمعیتی ناهمگون در این منطقه ایجاد شده که باید استانداری تهران وارد عمل شده و اجازه ندهد این شهرستان به مکان حاشیه نشین بدل شود مثلا مشاهده می شود که آمار اعتیاد در روستاهای استان تهران بالا است، باید با هوشیاری مسئولان نگذاشت که این آسیبها افزایش یابد.



فرهنگ سختکوشی در جامعه افول کرده است



وی گفت: امروز متأسفانه فرهنگ سختکوشی در جامعه افول کرده، بایدبرنامه ریزی جدی صورت گیرد تا فرهنگ کار در جامعه نهادینه شود، در این زمینه توافقاتی با رسانه ها انجام شده و از ائمه جمعه نیز انتظار می رود که از تریبون های عمومی استفاده کنند و در این حوزه رسالت خود را انجام دهند.



عضو کابینه دولت یازدهم افزود:‌ برخی شغل ها در کشور وجود دارد که تمایل چندانی برای حضور در این شغل ها از طرف جمعیت جویای کار دیده نمی شود و این اتفاق خوبی نیست که به شغل های پایین توجه نمی شود، در حالی که در دنیا همین مشاغل رواج دارند و متأسفانه مشاهده می شود که برخی افراد در خارج به شغل های مختلف مشغول می شوند اما همان شغل را در ایران انجام نمی دهند.



حق نداریم یک ریال مردم را غیرکارشناسی هزینه کنیم



وی به مشکلات مسکن مهر اشاره کرد و اظهار داشت: امروز مسکن مهر مشکلات عدیده ای را در کشور به وجود آورده و هزینه زیرساخت آن چندبرابر آن چیزی است که هزینه شده، ما حق نداریم یک ریال مردم را غیرکارشناسی هزینه کنیم.



وضعیت اشتغال در کشور مناسب نیست



ربیعی یادآور شد:‌ اکنون رشد اقتصادی کشور منفی چهار است، در تلاش هستیم که این عدد به 3 برسد، از طرف دیگر وضعیت مناسبی در اشتغال وجود ندارد و اگر تدبیری اندیشیده نشود، در آینده با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد، اگر رشد اقتصادی کشور به 8 درصد برسد، یک دوم تقاضای کار را پاسخگوی نیست.

وی افزود: رئیس جمهور تأکید دارند که تورم افزایش پیدا نکند و برخی به این سیاست اعتراض کرده و می گویند باعث رکود می شود اما دولت معتقد است که اگر تورم بالا رود، تولید برای کشور نمی صرفد و دولت می خواهد با سیاست انبساطی، اقتصاد کشور را از رکود خارج سازید.



این مسئول ادامه داد: باید رشد اقتصادی به صفر برسد اما در سال اول، طبق برنامه ریزی مقرر شده است که این میزان به 3 درصد کاهش یابد، از طرفی سیاست دولت تمرکز صرف بر روی مشاغل بزرگ نیست بلکه بر روی مشاغل کوچک نیز تمرکز دارد و سعی داریم در بخش مشاغل بزرگ و کوچک رونق ایجاد شود.

ربیعی با تاکید بر حفظ سطح اشتغال فعلی در کشور اضافه کرد: متأسفانه هم اکنون 140 هزار کارگر در معرض بیکاری قرار دارند که نباید این اتفاق رخ دهد و حتی یک نفر از شغل خود بیکار شود.



وی عنوان کرد: همه مسئولان وظیفه دارند که با دقت حرکت کنند و برای اجرای طرح های مختلف، تمامی ابعاد آن را بسنجند، در این زمینه بهبود فضای کسب و کار از سیاست های دولت است که مطالعات لازم انجام شده است.

لزوم احیای روحیه اصلاح و بهبود کار در جامعه



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: دولت بنا دارد که که مراکز فنی و حرفه ای را به سمت مناطق سوق داده و این مراکز را بر اساس خوشه های صنعتی حرکت دهد، ضروری است که در این حوزه بخش طراحی و بازاریابی در مراکز فنی و حرفه ای فعال شود.



این مسئول از اجرای طرح ها و برنامه های ویژه در حوزه تعاون خبر داد و اظهار داشت: وام طرح هایی که مورد تأیید وزارت تعاون است را وزارتخانه تضمین خواهد کرد اما هیچگاه درصدد ایجاد و راه اندازی تعاونی های سوری نیستیم چون اثر و بهره ای برای جامعه نخواهند داشت.



وی اظهار داشت:‌ همه متوجه شدند که یارانه مستقیم نتوانست مشکلات مردم را حل کند و از یک جیب به جیب دیگری ریخته شد، در روستاها بیشتر آرای مردم متعلق به آقای روحانی بود، در صورتی که روستاییان بیشترین بهره را از یارانه بردند اما این رأی حاوی پیام های زیادی بود.



این مسئول اقتصادی بر احیای روحیه اصلاح و بهبود کار در جامعه تاکید کرد و یادآور شد: در گذشته نظام اداری کشور دچار لختی شده بود، باید مفهوم کار و ثواب در جامعه نهادینه شود و از طرف دیگر فرهنگ نقد و انتقاد از عملکرد مسئولان نیز مورد توجه قرار گرفته تا مدیران در مسیر صحیح حرکت کنند.



ربیعی اضافه کرد: امروز باید حمایت از تحقیقات و سرمایه گذاری مورد توجه دولت باشد و هرکس بتواند یک شغل ایجاد کند باید مورد تکریم قرار گیرد.