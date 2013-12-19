طرح هاي توسعه شهري هر روز كمرنگ تر مي شود/طرح جامع شهر همدان نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعيد ايزدي ظهر پنج شنبه در سمينار رويكردهاي نوين در سيست هاي توسعه شهري كه در سالن شهيد چمران دانشگاه بوعلي برگزار شد با بيان اينكه امروز CDS به استراتژي هايي تكيه مي كند كه مي تواند شهر را رو به جلو حركت دهد، اظهار داشت: يكي از سياست ها سياست هاي باز آفريني شهري است.

وي با بيان اينكه يكي از استراتژي ها براي توفيق سياست هاي شهري بحث پروژه هاي محرك توسعه است، عنوان كرد: باز آفريني شهري در واقع همان نوسازي شهري است.

معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي كشور با بيان اينكه امروزه دغدغه مسئولان كيفيت فضاي زندگي است، ادامه داد: شهروندان در فضايي زندگي مي كنند كه در شان آنها نيست.

ايزدي با بيان اينكه ابتداي آغاز اين سياست ها در دهه هفتاد با پروژه هايي به نام پروژه هاي پرچم بود، افزود: ابتداي آغاز اين سياست ها با تعريف پروژه هايي در مقياس بزرگ در اروپا رخ داد.

وي با بيان اينكه مفهوم باز آفريني شهري با پروژه هاي بزرگ مقياس انجام شده است، بيان كرد: يكي از معايب پروژه هاي بزرگ مقياس دخيل نبودن مردم در استفاده و بهره برداري از پروژه ها است.

معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي كشور با بيان اينكه در منطقه جولان همدان در 10 تا 12 سال گذشته تلاش شد كه دانه هاي مختلف محله نوسازي شود، ادامه داد: اما وقتي به منطقه جولان نگاه مي كنيم مي بينيم فضاي شادابي ندارد و علت هم مرتبط نبوده دانه هاي موجود در منطقه است.

محمد سعيد ايزدي با بيان اينكه بايد در يك منطقه فضاي سبز، كتابخانه، مركز خريد و مراكز خدماتي وجود داشته باشد، بيان كرد: مركز محله هاي قديم كه به آن چمن گفته مي شد امروزه كاربرد خود را ندارد.

وي با بيان اينكه فضاي شهري براي رخداد و رويداد مهيا نيست و طرح هاي توسعه شهري هر روز كمرنگ تر مي شود، ادامه داد: زيبا سازي، زير ساخت رويداد هاي فرهنگي، اجتماعي و استفاده از مبلمان شهري و خلاقيت ها براي توسعه قلمرو عمومي است.

شهردار همدان نیز در ادامه با بيان اينكه پس از تشكيل شوراي چهارم شهر همدان لازم بود كاری علمي، عملي و افق دار در شهر همدان به وقوع بپيوندد، بيان كرد: اين موضوع رويكرد توسعه در شهر همدان است.

امير رضا يوسفيان با بيان اينكه امروز ضرورت CDS و سند چشم انداز توسعه انکارناپذیر است، اظهار داشت: باید سند بالا دستي كه با عنوان طرح جامع و طرح تفصيلي شهر همدان وجود دارد بهنگام شود.

وي با بيان اينكه بايد ليستي از پروژه هاي موضوعي و موضعي همدان مشخص شود، ادامه داد: با اين كار شوراهاي آينده شهر و شهرداران آينده همدان نقشه راه دارند و مي دانند که باید به كدام سمت حركت كنند.