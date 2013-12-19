به گزارش خبرنگار مهر، سعید علیرضایی نماینده اتحادیه های صنعت چاپ در مراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته که امروز 28 آذر ماه در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد، گفت: گردش مالی این صنعت در جهان و در کشورهای توسعه یافته یک‌هزار میلیارد دلار است و رتبه دو اشتغال‌زایی و درجه سه گردش مالی را به خود اختصاص داده است. صنعت چاپ و بسته‌بندی لازمه رشد تمام صنایع است و هیچ کاری نیست که به این صنعت وابسته نباشد، در حالیکه گردش مالی این صنعت در منطقه خاورمیانه هشت میلیارد دلار است که 45 درصد آن به کشور ترکیه اختصاص دارد. رژیم صهیونیستی و عربستان نیز رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند و رتبه چهارم تا سال 2010 از آنِ ایران، امارات و مصر بود که حالا ایران نزول پیدا کرده و به رتبه ششم رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه جایگاه واقعی کشور ما در منطقه خاورمیانه رتبه اول است، گفت: جمعیت ایران، نیروی انسانی، منابع طبیعی و بازار مصرف رسیدن به این هدف را قابل دستیابی می کند؛ چراکه ما از همه ظرفیت های خود در این زمینه بهره نبرده ایم. 90 درصد زعفران ما و 95 درصد خرما به صورت فله‌ای صادر می شود و دستیابی به رتبه اول در خاورمیانه نیاز به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های آموزشی، کاهش تعرفه های گمرکی، تسهیلات بانکی، ورود ماشین‌آلات صنعتی و تعریف دریف بودجه دارد.

علیرضایی با بیان اینکه با 500 میلیون دلار ایران می تواند به 3.5 میلیارد دلار درآمد سالانه برسد، گفت: سرمایه‌گذاری در این زمینه باید با برنامه ریزی و مطالعه همراه باشد صنعت بسته‌بندی در کشور ترکیه از رشد بسیار بالایی برخوردار است و ما برای رسیدن به اقتصاد غیرنفتی باید در صنعت چاپ متمرکز شویم و نمایندگان مجلس، وزارت ارشاد، وزارت صنایع و اصحاب صنعت چاپ می توانند نقش بسیار مهمی در زنده کردن این صنعت و ایجاد زیرساخت‌ها داشته باشند.

پس از آن، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف تولیدی تهران به رونق نمایشگاه امسال نسبت به سال های پیش اشاره و بیان کرد: خوشبختانه امسال شرکت های بسیاری متقاضی شرکت در نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی بودند و ما 35 هزار مترمربع فضا در اختیار متقاضیان گذاشته‌ایم.

رئیس اتاق اصناف تولیدی تهران با اشاره به اینکه رویکرد امروز دنیا به بنگاه های کوچک و بزرگ است، گفت: این بنگاه ها یک‌سوم اشتغال در جهان و یک‌چهارم تولید ناخالص را به خود اختصاص داده اند. در این دو دهه کشورهایی چون کره‌جنوبی 48 درصد صادرات خود را وابسته به بنگاه های کوچک و بزرگ کرده اند، اما در ایران با وجود هزاران واحد صنفی با پروانه و بدون پروانه هنوز نتوانسته ایم به جایگاه بایسته خود در زمینه صنعت چاپ و بسته بندی دست پیدا کنیم، در حالی که این صنعت بعد از نفت و کشاورزی، سومین خاستگاه اقتصادی کشور است و هر خانواده ایرانی در روز با پنج واحد صنعتی در زمینه چاپ و بسته‌بندی سر و کار دارد.

وی در ادامه بیان کرد: ما 400 هزار واحد تولیدی در کشور داریم که اگر از این واحدها استفاده بهینه می شد، یقینا امروز آیه یاس نمی خواندیم ترکیه در سال 1351 مصرف‌کننده کالاهای تولیدی ما بود، امروز ما مصرف‌کننده کالاهای ترکیه شده ایم، این به سیاستگذاری‌های غلط و عدم مدیریت ما برمی گردد. در بحث واردات ماشین آلات و مواد اولیه نیز با مشکلات بسیار روبرو هستیم، از سوی دیگر نیازمند حمایت های دولتی هستیم؛ چراکه دولت بجای آنکه تبلیغ را به بخش خصوصی واگذار کند، بخش زیادی از تبلیغات را به خود اختصاص داده است.

قانون نوسازی صنعت چاپ تصویب شود

رحمانی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی نیز چاپ و بسته‌بندی را هم صنعت و هم هنر دانست و گفت: زمانی که چاپ رشد نکرده بود، 400 هزار کتاب خطی در دانشگاه جندی شاپور داشتیم. بنابراین نمی توانیم نسبت به صنعت چاپ و بسته‌بندی بی‌تفاوت بمانیم، گذشته از اینکه این صنعت گردش مالی بسیار دارد، در انتقال فرهنگ و دانش هم موثر است. من امیدوارم فضای فرهنگی جامعه به سمت هدفمند شدن برود. ما برای بنزین یارانه داریم، اما هیچ یارانه‌ای را به کالاهای فرهنگی اختصاص نمی‌دهیم، حتی برای خودِ قرآن که کلام الهی است نیز بودجه کلانی در نظر نگرفته ایم.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس صنعت چاپ را یکی از حلقه های مفقوده صنایع ما دانست و گفت: ما باید قانون نوسازی صنعت چاپ را ارائه و تصویب کنیم، از این رو وزرا، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی می توانند موانع و مشکلات را بررسی کنند قانونی را نوشته و به مجلس ارائه دهند تا بر اساس این قانون ماشین‌آلات مستهلک از دور خارج شوند و تسهیلات بانکی روند آسوده‌تری را طی کنند.

در پایان مراسم افتتاحیه بیستمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته با اهدای تندیس و لوح تقدیر از احمد ابوالحسنی نایب رئیس اتحادیه لیتوگرافان ایران، علی نیک سخن رئیس اتحادیه چاپ خانه داران، جلیل غفاری رئیس اتحادیه صحافان، بابک عابدینی نایب رئیس اتحادیه صادر‌کنندگان صنعت چاپ، حسین میرمیری مدیرعامل شرکت صنوف تولیدی و خدمات فنی و اعظمی مدیرعامل صنایع کارتن و ورق ایران تقدیر شد.