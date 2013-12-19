پاسخ چند پهلوی شهردار کرج به پرسشی 12 ساله

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست خبری علی ترکاشوند شهردار کرج با حاشیه های همراه بود که اشاره به آنها خالی از لطف نیست؛
*نشست خبری ترکاشوند با حضور پرشمار اصحاب رسانه و اهالی مطبوعات کرج در سالن طبقه یازدهم ساختمان شهرداری برگزار شد.
*در این نشست چند تن از معاونان شهردار نیز وی را همراهی کردند. هدایت برنامه را مدیر روایط عمومی شهرداری بر عهده داشت.
*در ابتدای نشست از خبرنگاران خواسته شد سوالات خود را مکتوب کرده و به پیغمبر دوست برسانند اما برخی خبرنگاران هم ترجیح دادند سولاتشان را شفاهی از شهردار بپرسند یکی از خبرنگاران هم گفت که باید به رسانه های منتقد اجازه صحبت کردن بدهید.
*پرسش چند تن از خبرنگاران درباره انتصابات اخیر در شهرداری بود. در این بین یکی از خبرنگاران قدیمی شهر به شهردار توصبه کرد از مهارتهای فردی خود در عزل و نصب ها استفاده کند و ادامه داد: "بهرحال شما والیبالیست هم هستید."
*ترکاشوند هم هنگام پاسخگویی، کنایه این خبرنگار را بی جواب نگذاشت و یادآور شد: "اتفاقا شما هم از داورهای بین المللی والیبال هستید."
*معاونان شهردار در این نشست به کمک ترکاشوند آمده بودند و ترکاشوند ارائه اطلاعات تکمیلی در پاسخگویی به برخی سوالات را به معاونشان می سپرد.
*خبرنگاری از شهردار پرسید خود را شهردار سیاسی می داند یا عمرانی یا شهردار مردمی و یادآور شد: این سوال را 12 سال پیش در منطقه پنج از شما پرسیدم. الان جواب بدهید.
*ترکاشوند در پاسخ به این خبرنگار با بیان اینکه با کار عمرانی قوی که نیاز مردم است هم می توان کار سیاسی داشت و هم رضایت مردم را جلب کرد، ادامه داد: در کار عمرانی هدف خدمت به مردم است. اگر این را داشته باشیم باقی موارد را می توان در کنار آن داشت.
*این خبرنگار که از پاسخ شهردار قانع نشده بود گفت: "اما شما 12 سال پیش این پاسخ را ندادید و خود را شهرداری مردمی معرفی کردید."
*شهردار در نهایت با بیان اینکه برای اینکه جواب شما را داده باشم، اظهار داشت: با سیاست، کار عمرانی می کنیم برای اینکه مردم رضایت داشته باشند.
*همهمه و گفتگوی برخی خبرنگاران با یکدیگر حین صحبتهای شهردار در دقایقی از برنامه قابل توجه بود.
*شهردار پس از اینکه به سوالات مکتوب و برخی سوالات شفاهی پاسخ داد به طنز گفت اجازه بدهیم رسانه های منتقد هم حرفشان را بگویند.
*زمانی که خبرنگاری که خود را از رسانه منتقد معرفی کرد قصد آغاز سخن داشت ترکاشوند حافظه خود را به رخ کشید و خطاب به این خبرنگار پرسید: "شما قبلا در روزنامه جام جم بودید؟" و خبرنگار تایید کرد.
*صحبتهای این خبرنگار که به درازا کشیده شد شهردار گفت به من هم اجازه پاسخگویی به سوالاتتان را بدهید اما این خبرنگار گفت چیزی از صحبتهایش نمانده است.
*حین سخنان این خبرنگار چند بار صدای میکروفنش قطع و وصل می شد که وی در واکنش به این حرکت به شوخی اظهار داشت "این کار آقای ... است اما صدای من بلنده، قطعه هم بشود صحبت می کنم."
*طولانی شدن صحبتهای این خبرنگار موجب اعتراض توام با شوخی همکارانش نیز شد.
*شهردار کرج پس از اتمام حرفهای این خبرنگار با لحنی طنزگونه خطاب به وی گفت "شما به تک تک حوزه های ما سر می زنید و بررسی می کنید که چه کارهایی انجام شده یا نشده."
*خبرنگار رسانه منتقد در انتهای نشست کاغذ حاوی فهرست بلند بالایی از آنچه لیست کرده بود را به ترکاشوند تحویل داد.
کرج - خبرگزاری مهر: شهردار کرج با بیان اینکه با سیاست، کار عمرانی می کنیم برای اینکه مردم رضایت داشته باشند، پرسشی را که خبرنگاری 12 سال پیش از وی پرسیده بود، پاسخ گفت.
به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست خبری علی ترکاشوند شهردار کرج با حاشیه های همراه بود که اشاره به آنها خالی از لطف نیست؛
نظر شما