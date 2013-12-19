نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی در لرستان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه کارآفرینی ظهر پنجشنبه با حضور رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان، معاون کارآفرینی اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری، مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان و ... به کار خود پایان داد.

دبیر این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برای برگزاری این نمایشگاه پنج کمیته اجرایی، تبلیغات، علمی و ... تشکیل شد، اظهار داشت: این نمایشگاه در بخش های مختلف مشاغل خانگی، کلینیک اشتغال، کارآفرینان و مبلغان کار، پیوند صنعت و دانشگاه و ... برگزار شد.

امیر احمدی نژاد با بیان اینکه این نمایشگاه در قالب 43 غرفه برگزار شد، تصریح کرد: در پایان نمایشگاه از 10 غرفه برتر نمایشگاه تجلیل به عمل آمد.

وی ادامه داد: در پایان نمایشگاه غرفه های مرکز آموزش علمی کاربردی بروجرد1، مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بروجرد، شرکت فنی مهندسی مرسده دورود، مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی لرستان، مرکز آموزش علمی کاربردی هلال احمر لرستان، مرکز آموزش علمی کاربردی زاگرس پوش بروجرد، مرکز آموزش علمی کاربردی یخچال سازی، مرکز آموزش علمی کاربردی تعاونی تولیدکنندگان بروجرد، موسسه فرهنگی هنری کلیک و مرکز آموزش علمی کاربردی الشتر به عنوان غرفه های برگزیده انتخاب و با اهداء لوح تقدیر، تندیس و صنایع دستی از آنها تقدیر به عمل آمد.