نخستین نشست ادواری شهرداران اسبق تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست صبح پنج شنبه با دعوت صادق نجفی، شهردار کلانشهر تبریز برگزار شد که در آن محمد اشرف نیا ، فراهنگ پور ، پشمینه آذر ، قدری ، فتح الهی ،درویش زاده و حاجی پور ، هفت شهردار اسبق تبریز حضور داشتند.

صادق نجفی ، شهردار تبریز در این نشست اظهار داشت : شهرداران سابق ، پیش قراولان توسعه تبریز هستند و معتقدیم بدون تکیه بر تجارب ، نقطه نظرات و پیشنهادات آنان امکان موفقیت در اداره و توسعه آتی شهر میسر نخواهد شد.

وی ادامه داد : در شورای جدید تصمیم بر این شده است که تمامی کارهای مدیریتی بر پایه مطالعات پیش بروند و از نظرات افراد صاحب نظر در این خصوص استفاده شود.

نجفی ادامه داد: شهرداری تبریز در حال حاضر و به طور همزمان درگیر تدوین برنامه سال 93 و نیز بودجه سال آینده است و از رهگذر تشکیل این نشست ابتکاری به دنبال برنامه ریزی اساسی و دقیق و نیز تدوین بودجه ای واقعی و گره گشا و در کنار آن تلاش برای تأمین و جذب درآمدهای پایدار شهری است که امیدواریم از قبل این قبیل نشست ها ، ابن امر محقق شود.

این جلسه اولین نشست از سلسله نشست های شهرداران تبریز بوده و پس از این نیز شاهد تشکیل این جلسات و استفاده از نظرات شهرداران اسبق در اداره شهر خواهیم بود.