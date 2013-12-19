رفع مشکل بیکاری در لرستان نیازمند توسعه مهارت آموزی است

به گزارش خبرنگار مهر، قباد بیرانوند در حاشیه اختتامیه دومین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی در گفتگو یا خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه آموزش های مهارتی کلید و راهگشای مسائل اقتصادی و اشتغال در کشور و به خصوص در استانهایی مثل لرستان است، اظهار داشت: آموزش های مهارتی امروزه در دنیا به طور جدی پیگیری می شود و همین باعث رشد اشتغال و اقتصاد در کشورهای خارجی است.

وی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته 70 درصد تولید علم در راستای ایجاد مهارت و 30 درصد در راستای تولید دانش است، یادآور شد: در کشور ما برعکس این حالت اتفاق افتاده و تنها 30 درصد تولید علم مربوط به ایجاد مهارت است.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان لرستان با تاکید بر اینکه اگر می خواهیم کشور از لحاظ اشتغال و اقتصاد پیشرفت کند باید به سمت ایجاد مهارت در افراد پیش برویم، افزود: اگر این تفکر در ذهن مسئولان و مردم نهادینه شود هیچگاه فارغ التحصیلان به دنبال پشت میز نشینی نخواهند رفت.

بیرانوند با تاکید بر اینکه مشاغل مهارتی از لحاظ درآمد نیز بهتر از برخی مشاغل دولتی است، گفت: فرهنگ مهارت آموزی را باید در جامعه نهادینه کرد.

وی با اشاره به اینکه مهارت آموزی کشور را به سمت تولید پیش می برد و تا زمانیکه تولید وجود نداشته باشد به اقتصاد پایدار نخواهیم رسید، اظهار داشت: رفع بیکاری در جامعه غولی نیست که شکسته نشود و اگر همت کنیم می توان در قالب برنامه های مدون و توسعه مهارت آموزی غول بیکاری را شکست داد.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان لرستان در ادامه با اشاره به اهمیت تولیدات بومی در کشور گفت: تولید کالاهای بومی و صادرات آنها به کشورهای دیگر می تواند در بحث اقتصاد پایدار در کشور راهگشا باشد.

بیرانوند یادآور شد: فنی و حرفه ای این آمادگی را دارد که برای تولید و ترویج هر دانش و مهارتی همکاری کند حتی اگر این دانش تنها 10 شغل در جامعه ایجاد کند.