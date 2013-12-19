ایران در حوزه اقتصاد آب از کشورهای جهان سوم نیز عقب تر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاج رسولی ها پیش از ظهر پنجشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت آب منطقه ای و مدیر شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: نزولات جوی از ابتدای سال زراعی تاکنون در کشور 71 میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش داشته اما این رقم در استان همدان با افزایش 60 درصدی روبه رو بوده است.

وی با بیان اینکه بارش نزولات جوی نمی تواند کم آبی کشور را جبران کند، بیان داشت: باید در تمام مناطق کشور در مورد آب، مدیریت کارآمد لحاظ شود چراکه درخصوص آب، کشور با چهار چالش روبرو است.

معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه به چهار چالش موجود در حوزه آب کشور اشاره کرد و ابراز داشت: نخستین چالش در مورد حکمرانی آب بوده که متاسفانه با تصمیمات اتخاذ شده در دهه های اخیر در مورد آب، آنچه که در مورد آب کشور مثمر ثمر بوده خدشه دار شده است.

حاج رسولی ها با اشاره به اینکه در نخستین روزهای کار دولت یازدهم موضوع آب مطرح شد، بیان داشت: با توجه به گزارش دفتر مقام معظم رهبری، تشکیل شورای عالی آب بصورت ماهانه برنامه ریزی شد.

وی با اشاره به اینکه در شورای عالی آب تصمیماتی در مورد حکمرانی آب و اینکه باید مرجعی در این مورد وجود داشته باشد، افزود: دومین چالش در حوزه آب در کشور اقتصاد آب بوده که ایران در حوزه اقتصاد آب از کشور های جهان سوم نیز عقب تر است.

معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه در سال های گذشته توجهی به اقتصاد آب در کشور نشده است، بیان داشت: آب به عنوان یک کالای رایگان در کشور محسوب شده به طوریکه میانگین استفاده از آب در مصارف کشاورزی عددی بیش از 50 درصد بوده که این رغم در استان همدان به 96 درصد می رسد.

حاج رسولی ها در ادامه سخنانش با بیان اینکه در کشور برای آب ارزش اقتصادی قایل نیستیم در حالیکه هر نیم لیتر آب در هر هکتار می تواند برای 20 نفر اشتغال ایجاد کند،افزود: در صورتیکه در ایران این مقدار آب ضامن اشتغالزایی برای یک نفر است و در حال حاضر تنها 35 درصد از آب بهره وری می شود.

وی با اشاره به اینکه سومین چالش آب در کشور در مورد آب های زیر زمینی است، ابراز داشت: استان همدان بحرانی ترین استان از لحاظ ذخیره آب های زیر زمینی بوده به طوریکه در سال گذشته 231 میلیون متر مکعب کسری آب در ذخیره آب های زیر زمینی استان همدان وجود داشته است.

90 درصد محدوده آبی استان همدان در محدوده ممنوع بحران قرار دارد

معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: از 10 منطقه آبی استان همدان 9 منطقه آن محدوده ممنوع بحرانی بوده که هیچ استانی در کشور این وضعیت را ندارد اما 90 درصد محدوده آبی استان همدان محدوده ممنوع بحرانی است.

حاج رسولی ها با اشاره به چالش دیگر حوزه آب کشور اظهار داشت: چهارمین چالش موجود بارگزاری بیش از حد روی اجرای پروژه های عمرانی آبی در کشور است و با توجه به بحرانی که در سال های 80 و 81 در استان همدان اتفاق افتاد، برای طرح آبرسانی به این استان پروژه های مهمی در نظر گرفته شد.

وی به پروژه آب رسانی سد تالوار به همدان اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به تنگناها و مشکلاتی که وجود داشت دریچه های سد تالوار گذاشته شده و آب گیری قابل توجهی نیز انجام شده و این پروزه تا سه ماه آینده به بهره برداری می رسد.

معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه در سال 90 صد و 50 پروزه سد در دست اجرا در کشور وجود داشت، بیان داشت: از این تعداد پروژه حدود 60 پروژه در اولویت کاری قرار گرفت که از آن جمله سد تالوار، سد کلان، سد تویسرکان و سد سرابی اشاره کرد.

حاج رسولی ها با اشاره به اینکه در رویکرد بودجه سال 93 از هزینه طرح های سد شبکه 10 درصد کم شده است، ابراز داشت: 10 درصد کم شده از این طرح ها به طرح های آبرسانی اختصاص یافته است.

وی گفت: آبرسانی از سد تالوار به همدان در حقیقت از ارکان برنامه های کشور در طرح های آبرسانی بوده و پروژه های آبرسانی استان همدان شاه بیت پروژه های آبرسانی در کشور است.