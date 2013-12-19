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۲۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۴

عاشوري:

طرح ساماندهي ورودي های سرخه نهایی شد

طرح ساماندهي ورودي های سرخه نهایی شد

سرخه - خبرگزاري مهر: سرپرست فرمانداري شهرستان سرخه با اشاره به اجرای طرح ساماندهي ورودي های این شهر در محدوده پليس راه، گفت: تصميمات شوراي ترافيك باید از پشتوانه قوي مطالعاتي برخوردار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علي عاشوري صبح پنج شنبه در سومين جلسه شوراي ترافيك شهرستان سرخه در محل فرمانداري این شهرستان ضمن بزرگداشت هفته پ‍‍‍ژوهش خاطرنشان كرد: انجام بررسي هاي كارشناسي بايد مبناي تصميمات شوراي ترافيك بوده و تصميمات و مصوبات شورا از پشتوانه قوي مطالعاتي برخوردار باشد.

وی با اشاره به تصويب و نهايي شدن طرح ساماندهي ورودي شهر سرخه در محدوده پليس راه بر ضرورت اجراي آن توسط شهرداري تاكيد كرد و افزود: شهرداري در اولين فرصت با هماهنگي و همكاري دستگاه هاي ذيربط از جمله راه و ترابري، برق و مخابرات نسبت به تهيه و تامين اعتبار و اجراي این طرح اقدام کند.

سرپرست فرمانداري شهرستان سرخه با اشاره به بحث و بررسي هاي مباحث پيش بيني شده در جلسه شوراي ترافيك گفت: اداره راه و ترابري شهرستان نسبت به تعيين محدوده راه هاي حوزه استحفاظي شهرستان استعلام بگيرد و نسبت به نصب تابلوهاي راهنما اقدام کند.

در اين جلسه فرماندهان پليس راه سرخه و افتر و روساي ادارات راه و ترابري، حمل و نقل پايانه ها و پليس راهنمايي و رانندگي گزارشي از حوادث ترافيك و جاده اي، برنامه هاي آموزشي، كنترل تردد خودروهاي سنگين، روند اجراي پروژه تقاطع غير همسطح، تمهيدات انديشيده شده براي فصل زمستان ارائه کردند.

کد مطلب 2199039

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