سعید سعدی تهیهکننده جدیدترین فیلم حمید نعمتالله به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون گروه در جزیره کیش مشغول گرفتن سکانس هایی از کار هستند و تا چند روز دیگر راهی بندر لنگه میشوند. همچنین تدوین نیز به طور همزمان توسط خشایار موحدیان انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه گروه در تلاشند به زودی کار فیلمبرداری را به پایان رسانده و صداگذاری آغاز شود، افزود: ما روز شنبه 30 آذر ماه که آخرین مهلت ارائه فیلم ها به دفتر جشنواره است، نسخه ای از "آرایش غلیظ" را به دبیرخانه فجر ارائه میکنیم.
حامد بهداد، طناز طباطبایی، حبیب رضایی، علی عمرانی، هومن برق نورد و... بازیگرانی هستند که جلوی دوربین فیلم جدید حمید نعمت الله رفتهاند.
عوامل تولید "آرایش غلیظ" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: علی برازنده، صدابردار: رضا تهران، طراح گریم: سعید ملکان، طراح صحنه و لباس: محمدرضا شجاعیان، دستیار اول کارگردان: سعید بیات، برنامهریز: سعید نقدزاده، تهیهکنندگان:سعید سعدی و سعید ملکان.
پیش از این نعمت الله ساخت فیلمهای "بوتیک" و "بیپولی" را برعهده داشته است که این دو فیلم با استقبال مردم و منتقدان روبهرو شد. همچنین وی سال 90 مجموعه تلویزیونی "وضعیت سفید" را کارگردانی کرد که آنهم مورد پسند مخاطبان قرار گرفت.
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