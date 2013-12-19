دانشجویان علمی کاربردی الشتر فعالیتهای خوبی در طراحی لباسهای ایرانی اسلامی انجام داده اند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد صادقی در حاشیه اختتامیه نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مرکز آموزش علمی کاربردی الشتر فعالیت خود را از مهر ماه 87 با سه رشته کامپیوتر، طراحی دوخت و برق صنعتی آغاز کرد، اظهار داشت: امروز این مرکز با 18 رشته کاردانی و 9 رشته کارشناسی در زیرگروه های صنعت، فرهنگ و هنر و خدمات اجتماعی فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه مرکز علمی کاربردی الشتر با 900 دانشجو در حال فعالیت است، تصریح کرد: این مرکز 86 استاد با سابقه کاری خوب را به کار گرفته است.

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی الشتر با اشاره به اینکه فضای آموزشی مرکز علمی کاربردی الشتر شامل دو ساختمان با زیربنای دو هزار مترمربع است، افزود: همچنین این مرکز دارای چهار کارگاه خیاطی، برق، کامپیوتر و آزمایشگاه فیزیک و شیمی است.

صادقی همچنین با اشاره به اینکه مرکز علمی کاربردی الشتر توانمندی های خود را در قالب دو غرفه در نمایشگاه اشتغال و توسعه پایدار به نمایش گذاشت، اظهار داشت: دانشجویان مرکز علمی کاربردی الشتر این توانایی را دارند که دانش خود را از تولید به مصرف به جامعه ارائه دهند.

وی با بیان اینکه دانشجویان این مرکز در تولید لباس های ایرانی اسلامی فعالیت های خوبی انجام داده اند، یادآور شد: فارغ التحصیلان دانشگاه علمی کاربردی می توانند با به کار گیری مهارتهای خود بخش مهمی از نیازهای جامعه را برطرف کنند.

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی الشتر در پایان با اشاره به اینکه مهارت آموزی نقش موثری در ایجاد اشتغال دارد، یادآور شد: بیش از 50 درصد فارغ التحصیلان رشته های مهارتی جذب بازار کار می شوند.