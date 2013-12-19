گام نخست احداث تصفیه خانه فاضلاب آبادان برداشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان پیش از ظهر امروز در این مراسم که در محل جاده خسروآباد آبادان برگزار شد از بهره برداری اصولی از شبکه های فاضلاب، ارتقای شاخصهای بهداشتی و حفظ محیط زیست با حذف ورود فاضلاب خام به رودخانه های بهمنشیر و اروند، برگشت آب به چرخه طبیعت، استفاده بهینه از پساب های فاضلاب به عنوان کود برای مصارف کشاورزی و آبیاری مزارع و ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم به عنوان دلایل اصلی احداث تصفیه خانه فاضلاب آبادان عنوان کرد.



محمد علی صنیعی نژاد با اشاره به اینکه 85 درصد از اعتبارات ساخت این تصفیه خانه از منابع ارزی است، افزود: گام نخست این طرح به ظرفیت 75 هزار متر مکعب در روز با اعتبار ارزی 10 میلیون یورو و 10 میلیارد ریال اعتبار ریالی احداث می شود.



وی با بیان اینکه کار احداث تصفیه خانه فاضلاب آبادان سه سال به طول می انجامد، اظهار کرد: گام نخست این طرح یک سال است که با اجرای آن بیش از 37 هزار نفر از خدمات پیشرفته فاضلاب بهره مند می شوند.



صنیعی نژاد تصریح کرد: در زمان حاضر طرح جامع فاضلاب شهری آبادان با سرعت خوبی در حال انجام و در زمان حاضر نیز 500 کیلومتر از خطوط شبکه اصلی و فرعی و کلکتور و 26 ایستگاه پمپاژ اجرا شده است.



وی یادآور شد: با هدف بهره برداری از سرمایه گذاریهای انجام شده در ساخت شبکه های فاضلاب و خطوط انتقال و تاسیسات وابسته، تصفیه خانه فاضلاب آبادان با ظرفیت نهایی 105 هزار مترمکعب در روز و با مشارکت کنسرسیومی متشکل از یک پیمانکار ایرانی و یک شرکت چینی احداث می‌شود.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: تاکنون با اعتبار حاصل از فروش اوراق مشارکتهای مردمی، بیش از 102 کیلومتر شبکه فاضلاب در آبادان احداث و 16 هزار خانوار از شبکه مدرن فاضلاب بهره مند شده اند.



به گفته صنیعی نژاد شاخص بهره مندی از شبکه فاضلاب در آبادان را از 68.3 درصد به 73.1 درصد رسیده است.

