مدیران مدارس نقش خود در سند ملی آموزش و پرورش تحقق بخشند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی سمرقندی بعد از ظهر پنجشنبه در همایش مدرسه چالش ها و راهکار ها با بیان اینکه نقش مدیران در سند ملی آموزش و پرورش نقشی فراتر از مدیریت است اظهارداشت: مدیر مدرسه در کنار اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل ها، نقش رهبری خود را باید به نحو احسن ایفا کند که همان توانایی استفاده از تمامی امکانات موجود در سطح مدرسه را شامل می شود.

وی با بیان اینکه در سند ملی آموزش و پرورش، از مدیران مدارس به عنوان راهبران مدارس یاد شده است گفت: تا به حال مدیریت مدارس تنها معطوف به نقش مدیریتی مدیران شده بود و به نقش رهبری آنها توجه خاصی نشده است که لازم است مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در بحث مدرسه محوری باید اختیار تصمیم گیری برای مدیران تفیذ شود و مسئولیت پذیری و پاسخگویی مدیر مدرسه در قبال این اختیارات نیز در پی آن خواهد بود.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی افزود: در تمامی نظام های آموزشی مدیر مدرسه علاوه بر پاسخگویی در برابر اولیا دانش آموزان، در برابر جامعه نیز پاسخگو است.

این همایش یا حضور بیش از 200 نفر زا فرهنگیان و اساتید دانشگاه ارومیه و فرهنگیان استان در سالن اجتماعات ناحیه یک ارومیه برگزار شد.

با اعلام فراخوان این همایش بیش از 300 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از داوری 75 مقاله به عنوان مقاله منتخب 10 مقاله نیز به عنوان مقاله برتر معرفی شد که سه مقاله در همایش ارائه شدند.