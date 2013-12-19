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۲۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۲۷

در حاشیه برگزاری همایش خورشید ولایت/

فیلم مستند روایت خاطرات مقام معظم رهبری در زمان تبعید در ایرانشهر رونمایی شد

فیلم مستند روایت خاطرات مقام معظم رهبری در زمان تبعید در ایرانشهر رونمایی شد

زاهدان-خبرگزاری مهر: فیلم مستند روایت خاطرات مقام معظم رهبری در زمان تبعید با عنوان 237 روز اقامت اجباری در حاشیه برگزاری همایش خورشید ولایت در ایرانشهر رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند "237 روز اقامت اجباری" مقام معظم رهبری به کارگردانی اسحاق عرب و به مدت زمان 45 دقیقه شامل مجموعه ای از مصاحبه ها و خاطرات افراد مرتبط با مقام معظم رهبری در زمان اقامت ایشان در ایرانشهر صبح پنجشنبه در تالار اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور مسئولان استانی و محلی رونمایی شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان در مراسم رونمایی این فیلم مستند اظهار داشت: حضور شخص اول نظام در این منطقه بخشی از تاریخ است و اقامات ایشان و ثبت آن لحظات نقطه عطفی در تاریخ شهرستان ایرانشهر و ایران محسوب می شود.

حجت الاسلام عباس دانشی ادامه داد: رژیم پهلوی مبارزان انقلاب به ویژه علما و روحانیان را به منظور جداسازی از مردم به مناطق محروم و مرزی تبعید می‌کرد تا در مقابل حرکت انقلابی آنها سد ایجاد کند.

وی گفت: حضور مقام معظم رهبری در این منطقه آن چنان موجب افزایش دوستی ها و محبت ها شد که ایشان نه تنها احساس غربت نکردند بلکه اعلام فرمودند بیشترین و  بهترین خاطرات زندگیم در ایرانشهر است.

دانشی در خصوص داستان این فیلم مستند اظهار داشت: این فیلم روایتی مجموعه ای از مصاحبه ها و خاطرات افرادی است که در زمان اقامت مقام معظم رهبری در ایرانشهر با ایشان ارتباط داشتند و علاوه بر صفا و صمیمیت مردم  تصاویر پیروزی انقلاب را به تصویر می کشد.

وی اظهار داشت: این فیلم مستند به سفارش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری انجمن سینمای جوان به کارگردانی اسحاق عرب تهیه شده است.

 

 

 

کد مطلب 2199098

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