پنجمین جشنواره خیرین مدرسه ساز دامغان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امانی صبح پنجشنبه در نشست مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان دامغان در محل مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان اظهار داشت: 40 خیر در زمینه ساخت و ساز، کمک مالی و خرید تجهیزات به مدارس مشارکت و همکاری دارند.

وی با اشاره به دو پروژه مدرسه خیر ساز در این شهرستان افزود: دو مدرسه خیر ساز شش کلاسه و خوابگاه شبانه روزی حضرت زینب (س) با اعتبار هشت میلیارد ریال در حال ساخت است که امیدواریم همزمان با برگزاری پنجمین جشنواره خیرین مدرسه ساز به بهره برداری برسد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان همچنین با یادآوری اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون اولیای دانش آموزان دامغانی برای هوشمند سازی مدارس و تجهیزات سایت اینترنتی 110 میلیون ریال کمک مالی داشتند، گفت: این شهرستان در بحث جذب خیرین مدرسه ساز در سطح استان سمنان از رتبه خوبی برخوردار است.

امانی در خاتمه تصریح کرد: امیدواریم پنجمین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان دامغان بهتر از سال گذشته برگزار شود و بتواند زمینه رشد و توسعه فضای آموزشی را فراهم و کمبودهای موجود را مرتفع کنیم.

در این جلسه اعضاء مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان دامغان به بیان نقطه نظرات خود در زمینه برگزاری این جشنواره پرداختند.